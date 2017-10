Más goles que juego en Murcia

El Barcelona debutó ayer en esta nueva edición de la Copa del Rey, torneo que ganó los dos últimos años, y lo hizo con una victoria más convincente por el resultado que por el juego (0-3), ante un Real Murcia, de Segunda División B, que se mostró animoso en la primera parte y lo pasó bastante peor en la segunda.

El Barça, con una alineación repleta de suplentes y con los jugadores del filial Aleñá y Arnáiz, dominó desde el inicio, pero su posesión no estuvo acompañada de profundidad. Alcácer no falló en el 44 con un testarazo a centro medido por Deulofeu. Si la primera parte acabó bien para el Barça la segunda comenzó mejor con dos goles más en apenas 10 minutos. Deulofeu se internó en el área yéndose de Juanra y batió con un tiro cruzado a Santomé tras regatear al guardameta. El 0-3 lo consiguió Arnáiz con un colocado chut para culminar una acción de contragolpe tras una pérdida de balón del Murcia. El amor propio de los de casa les hizo acabar el encuentro volcado pero no encontraron el gol.