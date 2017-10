Dovizioso y el polémico "mapa 8"

Andrea Dovizioso postergó la consecución del título mundial de Marc Márquez en el Gran Premio de Malasia, disputado ayer en el circuito de Sepang. Dovizioso y Jorge Lorenzo, además de las órdenes de equipo en Ducati, con una frase que se hará famosa " suggested mapping 8" ("sugerimos mapa 8"), impidieron que el de Honda se proclamase matemáticamente campeón del mundo.

Marc Márquez se tuvo que conformar con la cuarta plaza, que mientras Dovizioso estuvo segundo le daba el título mundial por cuarta vez, pero al vencer la carrera el piloto italiano sumó doce puntos más que el español, que necesitaba que la diferencia fuese, como máximo de nueve puntos, por lo que el campeonato se dirimirá en Valencia el segundo fin de semana de noviembre.

La lluvia de la que tanto se había hablado y hasta sufrido durante el fin de semana comenzó a caer media hora antes de que diese inicio la carrera de MotoGP, que fue declarada directamente en mojado, por lo que en caso de necesitar cambio de neumáticos sería una carrera entre banderas si el asfalto se llegaba a secar.

En la salida sorprendió el francés Johann Zarco, pero también Marc Márquez, quien desde la tercera línea se puso primero a final de recta, aunque se tuvo que abrir un poco y ahí le superaron Zarco y su compañero de equipo, Dani Pedrosa, aunque a éste le superó en la segunda curva.

Lorenzo fue alcanzando poco a poco a Zarco, con Dovizioso tras él y Marc Márquez expectante a escasamente ocho décimas de segundo de su rival italiano -quien por dos veces marcó la vuelta rápida de carrera- por el título mundial.

En la novena vuelta Jorge Lorenzo superó a Johann Zarco y también poco después lo hizo Andrea Dovizioso, con lo que en esos instantes Marc Márquez aún podía ser campeón del mundo, desde la cuarta plaza, siempre y cuando el italiano no se pusiese líder.

Dovizioso necesitaba ganar la carrera para retrasar el título de Márquez y tener alguna opción en el Gran Premio de Comunidad Valenciana y fue entonces cuando en el salpicadero de la moto de Lorenzo apareció el mensaje "sugerimos mapa ocho" en inglés y todos supieron ya que la carrera tendría un vencedor claro, Dovizioso.

"Digamos que lo he intentado al noventa por ciento. Lo he intentado bastante, pero había que arriesgar y he preferido aguantar y no precipitarme", comentó Jorge Lorenzo sobre las órdenes de equipo en declaraciones a Movistar MotoGP tras la carrera.

En Moto3, el ya campeón del mundo de la categoría, Joan Mir (Honda) consiguió su décima victoria de la temporada al imponerse con autoridad en las últimas vueltas del Gran Premio de Malasia por delante de su compatriota Jorge Martín (Honda) y del italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda).