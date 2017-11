La prueba de Novo Mesoiro abrirá mañana el circuito Coruña Corre

Vuelven las carreras al asfalto coruñés. Mañana se vuelve a abrir una nueva edición del circuito Coruña Corre, que arrancará con la Popular de Novo Mesoiro, que contará con casi 1.273 participantes, entre ellos, los dos grandes dominadores y ganadores de la anterior edición de la prueba, Abdelaziz Fatihi y Raquel Vázquez.

Ambos tienen una deuda con esta cita ya que el año pasado pese a ser los vencedores de la carrera, fueron descalificados por distintas infracciones y tuvieron que remontar en el resto de citas del calendario.

La prueba absoluta comenzará a las 10.30 horas y el recorrido constará de un poco más de cinco kilómetros y medio. La salida y la meta estarán situadas frente al Polideportivo Municipal de Novo Mesoiro. Una vez finalizada comenzarán el resto de pruebas del calendario destinado a los menores: sub 18, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y benjamín.

La recogida de dorsales podrá realizarse hoy desde las once de la mañana hasta las 20.30 horas, y también mañana hasta hora y media antes de empezar la carrera. Todos los participantes tendrán servicio de ducha y guardarropa en el polideportivo de Novo Mesoiro, principio y final de la prueba.

El circuito Coruña Corre tiene el objetivo principal de fomentar la práctica deportiva dentro de un estilo de vida saludable y está dirigido a los atletas populares pero también, a las familias.