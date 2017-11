Twitter se burla de la debacle de Italia

La selección italiana vivió este lunes una de las noches más oscuras de su historia deportiva al caer en el partido de repesca conra Suecia para estar presente en el Mundial 2018, lo que puso fin a una generación de futbolistas, capitaneados por Gianluigi Buffon.



El equipo entrenado por Gian Piero Ventura disputó el lunes ante Suecia otro partido gris y no pasó del empate a cero tras la derrota 0-1 sufrida en la ida, lo que provocará su ausencia en el Mundial ruso, algo que no ocurría desde hace 59 años, en 1958.



La decepción por el objetivo fallado fue agrandada además por las reacciones que llegaron en los minutos siguientes al pitido final del colegiado, el español Antonio Mateu Lahoz, cuando Buffon, Daniele De Rossi y Andrea Barzagli anunciaron su retirada de la selección.



En cualquier caso, el mal momento que atraviesa la selección azzurra no ha impedido que las redes sociales hagan leña del árbol caído y se hayan multiplicado los memes burlándose de la debacle italiana.





