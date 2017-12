Bale y Varane se entrenan con normalidad antes del Mundialito

El delantero galés Gareth Bale y el defensa francés Raphael Varane se entrenaron ayer con normalidad junto al resto de sus compañeros antes del encuentro de semifinales del Mundial de Clubes que su equipo, el Madrid, jugará contra el Al-Jazira mañana.

Ambos, por lesión, no pudieron disputar el partido de Liga que el Real Madrid ganó 5-0 al Sevilla el pasado fin de semana. En concreto, Bale no juega desde el choque de Copa del Rey ante el Fuenlabrada, cuando recayó de una lesión que no le permitió jugar los once partidos oficiales anteriores.