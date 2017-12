Imbroda desvela que en agosto de 2016 le diagnosticaron cáncer de próstata

El ex seleccionador español de baloncesto Javier Imbroda desveló ayer en una carta que hizo pública a través de una red social que desde agosto de 2016 sufre cáncer de próstata y que "luchar contra el cáncer es luchar por la vida". Imbroda cree que hacer pública su enfermedad sirve para intentar ayudar a personas que están inmersos en una situación como la suya, luchando por vivir y dejar a un lado tan terrible lacra. "Hace más de un año me diagnosticaron un cáncer de próstata", dijo y asegura tras el tratamiento las pruebas salen "normales", pero que no sabe que le deparará el futuro.