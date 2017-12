Navidad verdiblanca para soñar

Los jugadores del Liceo festejan la consecución del título de la OK Liga en la temporada 2012-13 tras ganar en la pista del Lleida.

Los jugadores del Liceo festejan la consecución del título de la OK Liga en la temporada 2012-13 tras ganar en la pista del Lleida. fep

El Liceo disfruta de unas merecidas vacaciones de Navidad a las que ha llegado como líder de la OK Liga y con solo una derrota en su casillero, la que sufrió en el Palau Blaugrana (3-1) mediada la primera vuelta. Desde que el conjunto coruñés ascendió a la máxima categoría, en la temporada 1979-80, solo había logrado estos números en cuatro ocasiones. En tres de ellas, se proclamó campeón de la competición doméstica. Ni siquiera en la anterior ocasión que los verdiblancos lograron el título, en la temporada 2012-13, habían cerrado el año con semejante perfección pues llegaron al parón navideño con una derrota y un empate. Unos datos que invitan a soñar.

El mejor registro es el de la temporada 1986-87, cuando se cerró el año con solo un empate en las diez primeras jornadas de la competición. Además, este había sido en la jornada inaugural, contra el Piera (3-3), al que le siguieron nueve victorias seguidas hasta que en el primer partido del siguiente año se empató contra el Noia (4-4). Fueron los dos únicos empates de toda la temporada para el Liceo, que además solo perdió un partido en todo el curso, contra el Noia por 4-6. Los José Luis Huelves, Manolo Taibo, Alberto Areces, Daniel Martinazzo, Mario Rubio, Fernando Pujalte, Alejandro Avecilla, Kiko Alabart, Carlos Figueroa y Óscar Rey, dirigidos por Andrés Caramés, se proclamaron campeones de liga por segunda vez consecutiva, tercera en total, con nueve puntos de ventaja sobre el Barcelona y también conquistaron la Copa de Europa.

En la 89-90, con Andrés Caramés en el banquillo y José Luis Huelves, Kako Álvarez, Willy Duarte, Joan Carles, Fernando Pujalte, Daniel Martinazzo, Toni Rovira, Roberto Roldán, Marcos Ferreño, Juan Carlos Portu y Luis Constenla como jugadores, el equipo liceísta fue campeón de liga (y de la Recopa de Europa) y también llegó a Navidad con una sola derrota, en la primera jornada contra el Noia (8-3). La competición, sin embargo, estaba dividida en dos fases y un play off final, con triunfo ante el Noia en semifinales y contra el Igualada en la final.

De vuelta al sistema de competición regular, en la 92-93, el Liceo firmó un curso espectacular en el que ganó Liga, Supercopa de Europa e Intercontinental con Ramón Canalda, Alejandro Crespo, Toni Rovira, Joan Carles, Fernando Pujalte, Daniel Martinazzo, Roberto Roldán, Willy Duarte, Iñaki Prieto y Jorge Martínez de protagonistas. El conjunto también dirigido por Andrés Caramés se plantó en la Navidad habiendo perdido solo un partido, contra el Barcelona en la tercera jornada (4-3). Después, encadenó quince victorias consecutivas para volver a perder ya en febrero contra el Igualada (4-3). Estas dos derrotas y el empate posterior frente al Voltregá (2-2) fueron los únicos manchones en su historial para cantar el alirón con tres puntos de ventaja sobre el Igualada.

Esta tendencia se rompió en la temporada 2010-11 en la que Carlos Gil era el entrenador y formaban la plantilla Xavi Malián, Tiago Sousa, Joan Grasas, Pablo Álvarez, Josep Lamas, Jordi Bargalló, Ricardo Barreiros, Pedro Afonso, Sergi Miras y Eduard Lamas. Doce partidos disputó el Liceo antes de cerrar el año, con solo una derrota, contra el Vic por 1-3 y en la undécima jornada. Pero esa temporada los verdiblancos no fueron campeones de Liga, ya que cedieron el título al Reus por solo tres puntos, aunque no se quedaron de vacío ya que levantaron la Copa de Europa al imponerse al Reus en la final. Ni siquiera en la temporada 2012-13, cuando el Liceo ganó su última OK Liga, los coruñeses comieron el turrón y las uvas con un expediente tan alentador. En aquella ocasión, lideraban la tabla pero se habían dejado por el camino una derrota y un empate, contra el Noia (3-2) y el Reus (5-5) respectivamente.