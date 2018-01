Paco Jémez: "No podemos perdonar ninguna competición"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, comentó ayer en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Valencia que, pese a la mala situación en LaLiga Santander, no están para "perdonar" ninguna otra competición y quiere ver, a partir de hoy, a su equipo luchar por ganar cada duelo. "No estamos en situación de perdonar ninguna competición, necesitamos tener buenas sensaciones. La Copa siempre la he tenido como una competición que genera mucha ilusión, es muy bonita de jugar", reconoció el técnico.

Jémez se estrenará en el banquillo del equipo canario en Copa con la intención de seguir vivos en la competición pero sobre todo con la idea de hacer cambiar de chip a sus jugadores. "Tenemos muchas necesidades en LaLiga pero les he dicho a los jugadores que deben tener la idea y la cabeza puesta exclusivamente en el Valencia, no hay que pensar en el Eibar", comentó el exjugador del Deportivo.