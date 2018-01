Arranca la segunda vuelta ante un Sammic Hostelería en horas muy bajas

Comienza la segunda vuelta de la LEB Oro, y el Leyma recibe hoy en Riazor (21.00) al Sammic Hostelería de Azpeitia, Guipúzcoa. En el encuentro de ida, el primero de la temporada, el debut de Gustavo Aranzana con el equipo naranja y el del equipo vasco en la categoría, la victoria se quedó en casa por un punto. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. La trayectoria coruñesa es ascendente, mientras que Sammic ha ido claramente bajando su rendimiento.

Al encuentro de esta noche ambos equipos llegan en momentos completamente diferentes. De los últimos diez partidos, los jugadores del Leyma han ganado cinco y perdido cinco; mientras que los guipuzcoanos sólo han sumado dos victorias y ocho derrotas.

La plantilla coruñesa vive un momento dulce. "Venimos de una buena dinámica y el equipo está bien. Ganamos a un rival complicado (Clavijo) lo que nos ha reforzado, pero este partido hay que ganarlo también para coger rachas positivas. Ésta es una prueba importante para seguir creciendo y ampliando victorias siempre con humildad y respeto al equipo de enfrente", aseguró Aranzana.

El choque de la primera jornada de liga acabó 72-71. "Perdimos allí sólo de un punto, pero perdimos. Llevan cinco victorias, ganaron a Cáceres y Valladolid, lo que demuestra que hacen las cosas bien. Sammic juega mejor de lo que aparece en la clasificación y por eso no podemos fiarnos. Ahora está cayendo pero empezó muy bien. Va a ser complicado. Tenemos que hacer las cosas bien, seguir la hoja de ruta del partido, hacer lo previsto para intentar ganar y sobre todo trabajar cuarenta minutos", analizó el técnico del Leyma, quien continuó la rueda de prensa, hablando del rival: "Defensivamente no son un equipo duro como otros pero llevan cuatro derrotas consecutivas y motivacionalmente va a venir con ganas de romper esa racha y esto hay que tenerlo previsto. No es un equipo sólido atrás pero tiene mucho talento ofensivo, con cuatro o cinco jugadores por encima del cuarenta por ciento de acierto en tiros de tres puntos. Estamos advertidos y hay que tener prudencia".

Claves para una victoria

Aranzana tiene muy claro qué aspectos del juego tienen que controlar sus jugadores para tener opciones de victoria ante Sammic Hostelería. "El rebote siempre es importante. En este partido tenemos que dominar nuestro aro y ser agresivos en el rebote ofensivo porque ahí sufren. Mandar bajo los tableros va a ser fundamental. También hay que estar muy cerca de los tiradores porque tienen gran acierto desde la línea de tres".

El entrenador naranja añadió la clave de las rotaciones. "Uno de los matices positivos que tenemos es una plantilla amplia con doce jugadores que no están testimonialmente, que pueden jugar. Así podemos beneficiarnos de tener más gasolina en el último cuarto para solventar el partido".

El Leyma afronta el duelo sin bajas, aunque con jugadores mermados como Edu Sonseca o Ángel Hernández.