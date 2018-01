Zidane defiende a su estrella

El Madrid visita hoy al Leganés (21.30 horas, Telecinco y Gol) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en uno de los momentos más delicados de las últimas temporadas, arrinconado en la pelea por la Liga y agazapado hasta que llegue la Liga de Campeones. El equipo de Zidane no quiere más concesiones y acudirá Butarque dispuesto a olvidar sus problemas y saldar su deuda con el gol antes de recibir el domingo al Deportivo. Y todo ello en pleno debate sobre las exigencia de Cristiano Ronaldo -que no jugará ante los pepineros- de que el club blanco le mejore su contrato para ingresar cantidades similares a Messi y Neymar y la posibilidad de que abandone la disciplina merengue a final de temporada.

De ahí que Zidane saliera ayer en defensa de su estrella para tratar de apaciguar los ánimos. "No estoy preocupado. Sabemos que se puede hablar y discutir fuera, pero dentro lo que tiene que hacer Cristiano es pensar en jugar, como siempre ha hecho. Quiero hablar de su rendimiento, de lo que aporta al equipo en el campo", dijo. Y añadió: "No me imagino un Madrid sin Cristiano. Está en su club, donde debe estar. El club, la afición, todo el mundo le quiere. Siempre digo lo mismo de Cristiano. No veo a un Madrid sin él. Lo que me interesa es la parte deportiva. Como siempre, en un momento difícil, él está ahí".

Con Benzema

En este ambiente llega el partido ante el Leganés. La Copa del Rey se presenta para el Madrid como una excelente oportunidad para enjugar la imagen ofrecida en este nuevo año y para acercarse a la conquista de un título a la espera de repetir éxito en la Liga de Campeones. Benzema podría regresar al once tras su misteriosa lesión. Sin embargo, la gran duda es saber si Zidane se decantará por Bale, a quien sigue dando minutos para rodarle tras su lesión, o si apostará por Lucas Vázquez, uno de los grandes baluartes en esta Copa. En cualquier caso, el equipo merengue será una mezcla entre los habituales en Copa y los supuestos titulares.

Por su parte, el Leganés recibe al Madrid en el mejor momento de su historia. Los blanquiazules jugarán por primera vez en su historia los cuartos de final de Copa y ocupan una cómoda posición en Liga, más cerca de Europa que del descenso. Para los de Garitano el choque es un premio a su buena trayectoria en el torneo del KO.