La bestia sigue con hambre

Cristiano Ronaldo sigue con hambre. "La bestia", junto con el resto de la plantilla del Madrid, ha comenzado a preparar la final de la Liga de Campeones (sábado, 20.45 horas) en la que se medirá al Liverpool. El delantero merengue aseguró que si gana la quinta será lo máximo, en referencia a las cuatro que tendría como madridista y a la primera que obtuvo jugando con el Manchester United.

En caso de conseguir ese hito, el luso se quedaría a sólo un título de Paco Gento, el hombre más laureado en la Copa de Europa con seis trofeos. "Sería un momento histórico. Estamos emocionados a nivel de equipo. Veo lo que está pasando esta semana. No tenemos consciencia de qué podemos hacer, conseguir tres seguidas. Mejor no tenerla. Así nos enfocamos en el partido. Personalmente, confío, me siento bien, siento que mis compañeros están bien. Podemos hacer historia", afirmó. Eso sí, Cristiano advierte sobre el peligro del equipo inglés ya que afirma que "el Liverpool me recuerda al Madrid de hace tres años, con los tres de arriba".

ELas dudas de Zizou. El ariete portugués es el único que sabe que tiene el puesto asegurado en la vanguardia del equipo de Zidane, que no descarta recuperar a la BBC (Bale, Benzema, Cristiano) ante los de Klopp. "Son los mejores con diferencia y lo han demostrado muchas veces", aseveró Zidane sobre el tridente que parecía haber pasado a la historia.

ERamos, la leyenda y el ego. El capitán del Madrid afirmó que ahora son un equipo "de época" por haber conquistado las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, pero que será de "leyenda" si los madrileños ganan la tercera ante el Liverpool. Y eso que el central blanco no olvida los años en los que el Madrid no pasaba de octavos de final. "Cada año es un mundo en el Madrid, en mis primeras temporadas había mucho cambio de entrenadores, incluso de presidente, no había estabilidad. Cuando la tienes en todos los ámbitos todo está mucho más tranquilo. El equipo ha demostrado que no hay egos en el vestuario, somos uno y remamos todos en la misma dirección", aseguró el capitán blanco.

EIsco y el "marrón" del técnico. Isco es uno de los jugadores blancos que no tiene claro si será titular ante el Liverpool y aseguró que la decisión es "un marrón" que se debe comer Zidane. Y sobre su futuro aseguró: "Al final todos los rumores de que Isco se va y no está contento son mentira, siempre he dicho que estoy muy contento en el Madrid. Vine muy joven para estar muchos años, he madurado, soy más completo como jugador, estoy muy contento en el Madrid y feliz con mi carrera".

ECasemiro pide respeto para los 'reds'. El centrocampista comparó el papel de favorito que se le da al Madrid frente al Liverpool con lo que ocurrió en octavos frente al PSG. "Ellos eran favoritos, se decía que iban a pasar. Nos molestó, porque en el fútbol hay que jugar y luego ganar. El Madrid no es favorito, hay que respetar al Liverpool".