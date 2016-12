El club expresa su "indignación" por el sobreseimiento del 'caso Jimmy'

El consejo de administración del Deportivo volvió a reclamar anoche "xustiza para Jimmy" a través de un duro comunicado en el que acusa a las autoridades de "desidia e impunidad" a la hora de buscar a los culpables del asesinato de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, tras conocer el sobreseimiento de la causa que investigaba la muerte del hincha blanquiazul el pasado 30 de noviembre de 2015. Los dirigentes deportivistas expresaron su "profunda sorpresa, absoluta decepción y total indignación ante el archivo de la causa", decidida por el juez Pedro Merchante Somalo, titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid, en un auto firmado el 14 de diciembre.

El club coruñés también ofreció su "solidaridad a toda la familia y amigos de Jimmy", además del "apoyo en las acciones que puedan llevar a cabo de ahora en adelante con el justo objetivo de que, en un estado de derecho, haya, en algún momento xustiza para Jimmy". La primera de dichas acciones la adoptó el abogado de los familiares del seguidor blanquiazul muerto en Madrid, Erlantz Ibarrondo, que recurrió el auto de Merchante Solano; recurso que también presentó Santiago Abaga, otro de los aficionados blanquiazules lanzado a las aguas del río Manzanares por los integrantes del Frente Atlético aquel 30 de noviembre tras una emboscada que acabó con la muerte de Jimmy.

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid firmó el pasado día 14 tres autos sobre este caso; en uno de ellos dicta el "sobreseimiento provisional de las diligencias"; en otro, pide que se continúen las diligencias de 55 participantes por un posible delito de riña tumultuaria, uno de ellos defendido por el abogado coruñés Pablo Freire; y un tercero en el que rechaza realizar las "diligencias de prueba" que reclamaban el Ministerio Fiscal, La Liga Nacional del Fútbol Profesional. Merchante Somalo destaca la ausencia de "testigos presenciales (?) a excepción del llamado testigo protegido" que permitan identificar "a los presuntos agresores" y causantes de la muerte de Jimmy. También descarta el magistrado la identificación que se pudiera haber realizado a través de los vídeos aportados por los ciudadanos "debido a la mala calidad". Añade el juez que "la baja resolución" del vídeo impide "realizar estudios fisonómicos y antropométricos de las personas que fueron arrojadas al río", Jimmy y Santiago Abaga.

Pedro Merchante asegura que la declaración del testigo protegido, que había identificado a varias personas como autores de las agresiones de Santiago Abaga y de la muerte de Jimmy, carece de valor. "Dicha declaración no constituye prueba alguna que permita la identificación de los autores", argumenta el juez. "No se trata de un testigo sino de un coimputado protegido", agrega Merchante, que explica que la "declaración de un coimputado no llega a alcanzar ni tan siquiera el estatus de prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia si no cuenta con ningún elemento corroborador". Para este magistrado la declaración del testigo protegido pueden tener como móvil la "auto exculpación" o la "búsqueda de otras ventajas procesales". Además, "sus declaraciones no están suficientemente corroboradas por otros datos o elementos objetivos y externos que permitan atribuirles credibilidad, pues los existentes lo único que permiten corroborar es la participación de los investigados en la riña tumultuaria que tuvo lugar el día de los hechos, pero no su intervención en las lesiones de Santiago o en la muerte de Jimmy", expone el juez.

Para Erlantz Ibarrondo, abogado de la familia de Jimmy resulta "sorprendente" esta explicación, pues recuerda que existe "un testigo protegido que podría ser clave para la resolución del asunto y al que no han llamado a declarar", incide Ibarrondo. El letrado vasco mantiene que existen "indicios sobrados" para que continúe la investigación hasta que se encuentren a los responsables de la muerte de Francisco Javier Romero, a pesar de la decisión del juez. "En conclusión ( ?) si bien resulta acreditado que con motivo de la reyerta, Santiago Abaga resultó con lesiones (?) y que Francisco Javier Romero Taboada falleció a causa de las lesiones sufridas (?) no existe prueba que permita acreditar, sin género de dudas, la autoría de las personas que intervinieron en las lesiones causadas a Santiago o en la muerte de Jimmy, por lo que se procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias", concluye el juez.

Reacciones

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid causó un enorme malestar entre el deportivismo y a la nota de repulsa del consejo de administración se sumó también Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña. "Cuando un caso de esta gravedad, un homicidio, que a través de las cámaras como todos pudimos ver, queda archivado sin darle una solución, sin esclarecer los hechos ni los responsables, es una mala noticia, una falta de justicia para las víctimas y la sociedad. Los juzgados penales están para esclarecer estas cosas y para restituir la Justicia a través de sus instrumentos. A todos los que creemos en la Justicia nos parece una mala noticia, es un vecino de A Coruña y como alcalde quiero manifestar mi tristeza y mi desazón porque esto ocurriese así", comentó el primer edil coruñés ayer en el Ayuntamiento.

También Riazor respondió durante el partido de ayer contra el Betis, igual que siempre cuando el reloj marca el minuto 30, la grada grita con fuerza "Jimmy vive". Anoche no hubo excepción aunque esta vez ese instante fue aún más especial si cabe. "Jimmy, hermano, nosotros no olvidamos" manifestó el estadio. Con esto, los deportivistas dejaron claro su rechazo a la decisión del juez de archivar la causa judicial para investigar el asesinato de Jimmy. En Maratón Inferior no quisieron bajar la voz y denunciaron la situación con un tifo muy claro: "Frente Atlético asesinos. Marchante cómplice". Criticando tanto a los ultras radicales del conjunto rojiblanco como al magistrado que archivó el caso. La respuesta del resto del estadio fue un fuerte aplauso que hizo olvidar a muchos qué ocurría sobre el terreno de juego para centrarse en solicitar justicia.

Ya lo había hecho el consejo de administración una hora antes de que empezase el partido. "Con absoluto respeto a la justicia, en este caso en el que un ciudadano coruñés y seguidor deportivista ha sido asesinado, queda patente el rotundo fracaso de la misma al cerrarse el procedimiento sin que se haya determinado quién o quiénes son los culpables. En poco más de dos años se ha pasado de una posición tajante por parte de todas las autoridades competentes para tratar de solucionar el caso a la desidia e impunidad por lo sucedido en Madrid", afirma el club en su comunicado. Los consejeros recuerdan, además, la "persecución sistemática" contra el Deportivo y sus seguidores con propuestas de sanciones sin fundamento. "El resultado de este caso muestra además el desequilibrio existente entre la impunidad ante un asesinato y la persecución sistemática mediante propuestas de sanciones que están recibiendo los seguidores y el propio Deportivo cuando el club y sus aficionados han sido ejemplares durante todo este proceso, cumpliendo fielmente todas las disposiciones normativas para erradicar la violencia de los campos de fútbol", añade el escrito del club.

De la misma manera diversas agrupaciones deportivistas expresaron su repulsa a través de las redes sociales. La Federación de Peñas se sumó a la protesta que realizaron los Riazor Blues en su cuenta de Twitter y hace suyo el lema: "No pararemos de luchar por él". La Asociación Jimmy Sempre con Nós publicó que seguirán peleando para conseguir justicia, "No vamos a parar hasta hacer justicia para Jimmy" dice en las redes sociales a través de donde también reprocha a Javier Tebas, presidente de LaLiga que "sanciona a Riazor Blues por sacar tifos o pancartas en apoyo a Jimmy, los asesinos quedan impunes con el archivo de la causa". "El deportivismo no puede permitir que el asesinato de Jimmy quede impune", expuso la Plataforma Blanquiazul 1906 como muestra del malestar que causó entre sus integrantes la decisión de Pedro Merchante.