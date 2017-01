Luisinho, con molestias leves en la cabeza del peroné

Luisinho ha finalizado hoy antes de tiempo el último entrenamiento del conjunto blanquiazul esta semana por unas molestias leves en la cabeza del peroné.

El futbolista se entrenó con los jugadores que, como él, no fueron titulares en el partido con el Espanyol (1-1) en Cornellà-El Prat, pero no pudo completarlo al notar unas molestias que, en principio, no deberían impedirle disputar el partido de Copa del Rey del próximo miércoles ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

Esa será la siguiente cita de los deportivistas, que intentarán acceder a cuartos de final tras el 2-2 del pasado martes en el estadio de Riazor.

Los titulares del partido ante el Espanyol tuvieron un entrenamiento de recuperación con carrera continua, estiramientos, gimnasio y masaje.

El resto de jugadores que están en condiciones de jugar (Luisinho, Álex Bergantiños, Mosquera, Marlos Moreno, Alejandro Arribas, Laure y Borja Valle) completaron una sesión más intensa en la que también trabajaron las finalizaciones antes de disputar un partido en espacio reducido.

El centrocampista Carles Gil continuó con su tratamiento médico y de fisioterapia para recuperarse de una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda.

Por su parte, el jugador Fayçal Fajr continúa concentrado con su selección para disputar la Copa de África.

Los deportivistas descansarán mañana y comenzarán a preparar la visita al Alavés el lunes a las 11.00 horas en la ciudad deportiva de Abegondo.

En una semana que tendrá los partidos de Copa con el conjunto vitoriano y de Liga frente al Villarreal el próximo sábado en el estadio de Riazor.

El técnico blanquiazul, Gaizka Garitano, ha programado cuatro sesiones de entrenamiento, tres en la ciudad deportiva de Abegondo y una, el martes, en Riazor, a puerta cerrada.