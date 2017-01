Oportunidad para Borja Valle a la espera de su salida al Elche

La lesión de Bruno Gama abre las puertas del equipo a Borja Valle, que permanece en la disciplina deportivista a la espera de su salida a préstamo al Elche mientras el club no concreta las incorporaciones en el mercado de invierno. El jugador berciano podría ser titular ante la ausencia de recursos en la banda derecha, aunque Gaizka Garitano también podría escoger la opción con dos laterales.

Frente a la alternativa en el once de Borja Valle está la de alinear a Laure y Juanfran juntos. El segundo no podrá estar ante el Villarreal por sanción y tiene prácticamente asegurada su presencia en el once mañana. El técnico también podría optar por ir dando minutos a Laure después de una ausencia prolongada por lesión para que vaya adquiriendo ritmo de competición con la vista puesta en el encuentro del sábado en Riazor frente al conjunto castellonense (20.45 horas).