Andone, elegido mejor jugador de LaLiga en diciembre

Florin Andone fue elegido Mejor Jugador de Primera División en el mes de diciembre, premio con el que compitió con Leo Messi (Barcelona) y Vitolo (Sevilla) y que se otorga tras la votación de los redactores de LaLiga. El delantero deportivista recibió el premio de Carlota Domínguez Álvarez, directora de zona de A Coruña del Banco Santander, patrocinador de la competición. Andone marcó tres goles en otros tantos partidos de liga disputados durante el último mes del año 2016, los tres en Riazor, dos en la victoria frente a la Real Sociedad (5-1) y el tercero en el último encuentro del año pasado frente al Málaga (2-0). Además, LaLiga valora las dos asistencias que facilitó en los tres encuentros que el Deportivo disputó el pasado diciembre.

"Para mí es un orgullo. Nunca imaginada poder estar a este nivel y es un auténtico placer", recibir este premio dijo el atacante blanquiazul tras recibir el premio. "Gracias a mi equipo, que ha trabajado muy duro el mes pasado que es lo que nos ha permitido conseguir esos resultados positivos", añadió Andone. El delantero rumano se definió como una prsona inconformista y trabajadora, pues siempre busca progresar. "Siempre he confiado mucho en mí, soy una persona que no me conformo y trato de mejorar cada día porque siempre quiero más y más", explicó Andone a LaLiga.