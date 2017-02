Gaizka: "Teníamos colchón y lo perderemos un poco"

Gaizka Garitano analizó esta mañana en Abegondo las consecuencias de la suspensión del Deportivo-Betis a causa de los destrozos en las cubiertas de Riazor. "Lo importante es la seguridad y la comodidad de los aficionados", explicó el técnico, consciente de que la ventaja en la clasificación sobre los tres de abajo seguramente se reduzca: "Teníamos un colchón y lo perderemos un poco pero esto no nos tiene que afectar psicológicamente".

El vasco está preocupado por la nueva fecha del partido, que decidirá el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. "Lo importante es qué fecha nos ponen y que nos perjudique lo menos posible, que no vayamos de jueves a sábado o de domingo a martes. Tengo mi opinión de cuándo nos vendría mejor. Me preocupa que nos deje algo de margen para descansar antes y después", indicó el vasco, que no quiso desvelar su preferencia sobre la nueva fecha.

Sobre la situación de abandono de las cubiertas, prefirió no profundizar. "No soy nadie para opinar. Lo importante es que esté en buenas condiciones. Lo importante es la seguridad, que se arregle cuanto antes por el bien y la seguridad del aficionado, que es lo más importante", comentó Gaizka, quien indicó que "ya desde la mañana estaba negra la posibilidad de jugar". "No es un tema de querer o no querer. Lo importante es la seguridad", recalcó.

Hubiese preferido competir en Riazor tras varios partidos seguidos fuera, pero "no se puede hacer nada". "Nos hubiera gustado jugar. Llevamos jugando fuera mucho tiempo. Queríamos sumar. Es otra semana que no sumamos porque no jugamos, pero no podemos hacer nada y hay que pensar ya en el Athletic", añadió.

"No tiene por qué afectar en nada pero sí que los rivales se acercarán. Es la primera vez que teníamos el equipo sin bajas. Teníamos ganas de jugar pero no es que se haya perdido ese partido, ya lo jugaremos", añadió Garitano, con la mente puesta ya en el duelo contra el Athletic de Bilbao. "Necesitamos victorias porque este año aún no ganamos pero empatamos en el campo del Espanyol y en el de Las Palmas. Tenemos que mejorar fuera de casa pero tampoco estamos lejos de ganar a domicilio", concluyó el técnico del Deportivo.