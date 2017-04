"No puedes regalar media hora si te estás jugando la vida"

Insatisfecho, así se mostró Pepe Mel en sala de prensa cuando finalizó el partido entre el Deportivo y el Granada. Aseguró que su equipo mereció más por lo hecho en la segunda mitad pero erró al no salir enganchado desde el pitido inicial. "Estoy es un poco jodido. Porque hoy -ayer- era el día. Creo que nos hemos permitido el lujo de siestear en la primera media hora. No era ese el plan ni lo que hablamos. No entiendo por qué pero fue media hora en la que no hemos apretado al Granada", analizó preocupado.



De los segundos 45 minutos sí está "más satisfecho". "En la segunda parte entendimos el partido, fuimos dominadores y el Granada no creo nada", comentó para sacar algo positivo del partido de Riazor. Mel no entiende por qué sus pupilos "no son más claros" en algunas acciones como "del medio del campo hacia delante" y que se "precipiten" cuando hay que ser pacientes.



"Llevamos tres partidos en los que hemos fallado ocasiones muy claras. Contra el Celta fue clarísima, en Valencia estando con todas las alternativas del partido extraño tuvimos mil opciones y hoy -por ayer- tuvimos muchos problemas para hacer gol".



El Deportivo no solo falló esas oportunidades que tuvo en los dominios de Ochoa, sino que no aprovechó el penalti sobre Andone que lanzó Celso Borges. El costarricense erró y ni siquiera tuvo la templanza para golpear el rechace. "Nunca me ha pasado de llevar siete partido y haber fallado tres penaltis. Este podía ser definitivo para nosotros. Es una opción que te hace ganar un partido a falta de 14 minutos y tendríamos 2 puntos con los mismos problemas pero distinta cara. Hemos tenido la mala suerte de fallarlo", lamentó y añadió que en los entrenamientos los jugadores sí los meten: "Lo entrenamos, no lo paso por encima, pero el lanzador es el que decide".



Aunque se mostró preocupado por la actitud de los suyos en la primera mitad, no cree que haya que obsesionarse con la falta de gol. "El hecho es que creo que generamos para hacer goles por lo tanto mi preocupación es menor porque el problema sería que no llegásemos a portería", reconoció.



Preguntando por si los jugadores salieron con miedo por la situación, Mel lo negó porque si así fuese "entonces no valdrían para esto". "Es fútbol profesional, no vale que te supere el partido. Tenemos que pensar que con esta primera media hora en el Sánchez Pizjuán perdemos 4-0 ya. No puedes regalar esa media hora si te estas jugando la vida. Me he ido al descanso con sensación amarga", explicó y recalcó la importancia de llegar bien al partido contra el Sevilla el sábado.



Pepe Mel finalizó su comparecencia comentando que "los finales de liga son todos muy parecidos". "A todos nos cuesta ganar y todos sufrimos. Quiero que este equipo reaccione y el sábado demuestre lo que se esta jugando", anunció.