"Era crucial ganar; damos un paso no definitivo, pero sí muy grande"

Pedro Mosquera destacó la enorme importancia del triunfo de ayer frente al Málaga, que deja al Deportivo con el objetivo de la salvación prácticamente asegurado a falta todavía de seis jornadas para la conclusión del campeonato. "Sabíamos que era crucial ganar ante un rival que está en nuestra misma liga. Sabíamos que era fundamental -recalcó el centrocampista coruñés-. Damos un paso muy grande, no definitivo, pero sí muy grande para la permanencia".



El fútbol del conjunto blanquiazul fue muy espeso, sobre todo hasta el descanso, y luego los goles le permitieron crecer hasta mejorar bastante en el juego. "La primera parte no fue todo lo fluida que nos hubiese gustado. Ellos tuvieron bastante el balón. Aun así yo creo que tuvimos la ocasión más clara con el tiro de Carles Gil dentro del área", relató Mosquera, que vio a un Dépor "mucho mejor" tras la reanudación. "Después, en la segunda mitad estuvimos mucho mejor, pudimos ir un poco más arriba, asociándonos mejor por bandas con Juanfran y Carles Gil. Kakuta se entonó más. Hicimos una buena segunda parte y luego supimos sufrir en los últimos minutos, en los que ellos apretaron bastante", resumió el exmadridista.



La conversación que mantuvo Pepe Mel con sus futbolistas en el intermedio del encuentro tuvo mucho que ver, según Mosquera, en el desenlace del choque: "En el descanso se corrigen cosas. El míster ha sabido ver bien las cosas que estábamos fallando, dónde presionar y dónde hacer daño. Juntando todos esos cambios, y que el equipo ha estado un poquito más arriba, yo creo que ha sido la clave".



El Dépor necesitaba un resultado como el de ayer para recuperar "confianza" después de una racha negativa de cuatro partidos en los que el equipo blanquiazul solo había sido capaz de arañar un punto, en Riazor frente al Granada. La victoria ante el Málaga "no es que libere, pero sí da confianza después de varios partidos sin ganar". "Eso siempre viene bien pero lo que mejor viene son los puntos. Tenemos que seguir con esta línea e intentar ganar el siguiente partido fuera de casa", señaló en referencia a la visita del domingo a Anoeta, una cita para la que Mosquera apunta a titular por la sanción de Guilherme.