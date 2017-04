"El equipo en la segunda mitad le ha metido una marcha más"

Pepe Mel saludó la victoria de ayer ante el Málaga como el impulso que necesitaban sus jugadores para espantar las dudas de las últimas semanas y atreverse a disputar los partidos de otra manera. Admitió el entrenador deportivista que los resultados más recientes agarrotaron a la plantilla y que el triunfo les permitirá afrontar más despejados los partidos que restan hasta el final de temporada. "He visto hacer cosas a los jugadores con 2-0 y la victoria en el bolsillo que no se atrevían con 0-0. El estar apretados por detrás te da apresuramiento y eso en el fútbol no es bueno", reflexionó el técnico deportivista. "Hay futbolistas que tienen mucho más fútbol dentro, pero están obsesionados por hacer ciertas cosas para que el equipo salga de la situación en la que está. Yo quiero trasladarles eso para hacer un fútbol más fluido, que nos cuesta", añadió.



La delicada situación en la que se encontraba el equipo antes de recibir al Málaga influyó en la forma en la que se disputó el encuentro, concedió Mel, que al mismo tiempo aludió al estado del césped para justificar la falta de ritmo de los suyos. "He visto un partido en la primera parte con dos equipos muy parecidos. Nos ha costado a los dos meternos en la intensidad que requiere un partido de este calibre", reconoció. "No es una excusa, pero el campo estaba seco, seco, seco y eso que lo hemos regado bastante. Eso hace que todo sea más lento y previsible", apuntó acerca del estado del terreno de juego.



Mel, sin embargo, puntualizó que el equipo supo interpretar mejor la segunda mitad y que aumentó su intensidad para buscar la victoria. "En la segunda parte el equipo le ha metido una marcha más y ha sido justo vencedor", subrayó el técnico deportivista.



En el aire volvieron a quedar las dudas que despierta el equipo por su propuesta. Pepe Mel destacó que aún no ha podido verse lo que pretende por la urgencia con la que aterrizó en el equipo y que habrá que esperar al curso siguiente. "El Deportivo que yo sueño no ha venido por Coruña todavía", bromeó ayer tras el encuentro contra el Málaga. "Hay que salir de esta situación. Si esto va bien y el club entiende que este cuerpo técnico continúe, el Deportivo que yo sueño se trabajará en verano. El Dépor tiene que estar en Primera sí o sí", subrayó acerca del futuro y de la filosofía que espera implantar en el equipo.