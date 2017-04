"Jugamos de cualquier manera, eso no lo puedo permitir"

El entrenador del Málaga, Míchel González, lamentó al finalizar el partido la discreta actuación de su equipo. "Creo que hemos jugado de cualquier manera y eso no lo puedo permitir", manifestó el técnico del conjunto andaluz.



Míchel apuntó que a sus jugadores les faltó "intención" para comprometer al Deportivo y que no tuvieron la suficiente ambición después de las dos victorias consecutivas que consiguieron antes de visitar Riazor. "Hemos jugado sin pasión y sin intención. Da la impresión de que no nos jugábamos nada. Eso no lo puedo permitir", insistió el exfutbolista.



El entrenador del Málaga explicó que no supieron contrarrestar la propuesta del Deportivo, que comparecía al partido más agobiado por su situación en la tabla. "El Dépor ha jugado sus cartas, a que nos equivocáramos nosotros, nos hemos equivocado y ha sido cuesta arriba desde entonces", resumió acerca del encuentro.



Míchel también apuntó que con el triunfo deportivista la zona baja de la clasificación empieza a aclararse un poco más tras los resultados de las últimas semanas. "Entre el Dépor y nosotros le hemos hecho un favor al Dépor", señaló. "Ahora está en una posición más de tranquilidad. Yo creo que después de la victoria nuestra contra el Barcelona tenía la ilusión de que mi equipo ofreciera más. Aunque no estamos en riesgo estamos ante unos aficionados que merecen más", añadió acerca de la imagen mostrada por sus futbolistas durante el encuentro disputado ayer por la tarde en el estadio de Riazor.