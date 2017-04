"Necesitábamos una victoria para acercarnos mucho al objetivo"

Alejandro Arribas destaca que el Deportivo "necesitaba una victoria para acercarse mucho al objetivo". Este resultado lo deja "con pie y medio en Primera otra temporada más", aunque "no matemáticamente" salvado. "Llevábamos varios partidos sin ganar y el equipo necesitaba esa victoria para coger confianza. Logramos los tres puntos y todo el Dépor tiene que estar contento", comentó el madrileño. Este triunfo "no es definitivo" pero deja al equipo coruñés "casi con el objetivo cumplido".



El central se perderá por sanción la visita del domingo a Anoeta, al igual que Carles Gil y Guilherme, pero recuerda que "el equipo tiene suficientes argumentos" como para no acusar esas bajas.