Valverde, el primero en llegar

Federico Valverde ya está en A Coruña, es el primero en llegar de los dos refuerzos que tiene el Deportivo para afrontar la temporada 2017-18. El centrocampista uruguayo, que estará cedido durante el próximo curso, pasará esta mañana el pertinente reconocimiento médico antes de firmar su contrato con el club blanquiazul. También está previsto que sea uno de los futbolistas que participe esta noche en el acto de presentación de las nuevas camisetas, que se desarrollará en la Casa de los Peces a las 22.00 horas.

El jugador charrúa y Fede Cartabia son las únicas caras nuevas que tendrá el Deportivo en la jornada inaugural de la pretemporada para la que están citados los otros 19 futbolistas con contrato en vigor, incluido Guilherme, cedido la pasada temporada y que fue fichado recientemente al Udinese. También trabajarán a las órdenes de Pepe Mel en esta pretemporada los fabrilistas Edu Expósito y Pinchi, además del portero juvenil Francis. Faltarán a la cita Andone, Celso Borges, Çolak y Fayçal, que tienen una semana más de vacaciones -se incorporarán el día 12- a causa de sus compromisos con sus respectivas selecciones.

Valverde, que el 22 de julio cumplirá 19 años, es uno de los jugadores más deseados por la dirección deportiva a pesar de su corta edad. Las negociaciones vienen de meses atrás pero tardaron en fructificar debido al rendimiento que el futbolista ofreció con su selección durante el pasado Mundial sub 20 de donde salió con el Balón de Plata, que lo acredita como el segundo mejor jugador del torneo. Betis, Alavés, Leganés y Espanyol pugnaron por sus servicios, aunque finalmente el Madrid atendió la petición de la plaza de Pontevedra, junto con el jugador, debido al interés que puso desde el principio.

Cartabia, que militó el equipo blanquiazul durante la temporada 2015-16 cedido por el Valencia, vuelve tras ser repescado por el equipo de Mestalla para el curso pasado, aunque la falta de partidos permitió al argentino negociar libremente con el Deportivo y firmar un contrato de cinco años en enero pasado. Acabó la temporada jugando en calidad de préstamo en el Sporting Braga, donde empezó sin minutos pero acabando con un papel protagonista. Y ahí se acaban las novedades.

La ralentización del mercado de fichajes y, en el caso el Deportivo, desconocer la cantidad con la que podrían salir al mercado impidió que la mayoría de los futbolistas que van a estar a las órdenes de Pepe Mel estén ya desde el primer día. La dirección deportiva empezó a trabajar con una cantidad inicial a la de la temporada pasada -24 millones-, según había anunciado Tino Fernández, pero la rescisión de la deuda privilegiada con Hacienda cambia el escenario y el club dispondrá de un límite salarial que se podría acercar a los 40 millones de euros.

Además de los fichados, Mel quiere a cinco futbolistas más, en especial un portero y un delantero y pendientes de la más que posible marcha de Sidnei, que obligará a la contratación de un central. Esta demarcación tenía nombre, Alexander Barboza. El argentino cumplió dos temporada en defensor y Justicia pero el Muñeco Gallardo no lo quería para River; sin embargo los dirigentes de los Millonarios le hicieron cambiar de opinión y ahora intentan renovarle para sacar un mayor beneficio en el caso de que haya un traspaso. Inicialmente bastaban dos millones, pero ahora triplicaron la petición.

Otro futbolista de "pierna dura" y dos de banda podrían bastar al técnico madrileño. Pero tendrá que aguardar por si hay salidas con las que no cuenta. Hay futbolistas que quieren abrir la puerta de salida, en especial Fayçal, y otros que tienen ofertas, caso de Sidnei. El franco-marroquí no saldrá gratis, pero no lo tendría difícil; el brasileño tendría que dejar en caja una cantidad muy importante: solo su cláusula que anda por 15 millones.