"El partido fue un poco loco; hubo que hacer un esfuerzo muy grande"

Adrián López, el autor del primero de los dos goles del Deportivo frente a la Real Sociedad, reconoció que los jugadores blanquiazules se marcharon de Riazor "tristes por perder tres puntos importantes". En su opinión, el desgaste que tuvo que hacer el Dépor tras el tempranero 0-2 resultó clave en el desenlace del choque. "El partido fue un poco loco. Se puso muy cuesta arriba con esos dos goles que nos meten tan rápido. Luego hubo que hacer un esfuerzo muy grande pero reaccionamos muy bien", relató el atacante asturiano.

A su juicio, el tercer tanto visitante fue definitivo porque el Dépor, después, ya no tuvo capacidad de respuesta. "Empatamos el partido y durante bastante tiempo incluso los metimos atrás. Al final, no aguantamos los últimos quince minutos. Ellos, además de jugar bien al fútbol, son poderosos a balón parado. Después del tercer gol ahí se acaba un poco el partido", afirmó en la zona mixta de Riazor.

Según el exdelantero del Atlético, el Dépor tuvo mérito por no haber bajado los brazos pese a los dos goles en contra nada más comenzar el encuentro ante la Real. "Hicimos un esfuerzo muy grande para conseguir el 2-2 que volvía a dejar el partido en tablas -recalcó el atacante-. Ellos hacen posesiones largas. Ese balón parado les volvió a poner por delante y a nosotros nos dejó fastidiados".

Adrián insistió en que no es lo mismo empezar un partido teniendo que levantar un resultado tan adverso, que afrontarlo con igualdad en el marcador. "El esfuerzo es más grande de lo normal. Hay cansancio de más. No es lo mismo que si metes un gol o si llevas el partido más controlado. Sí que tuvimos un esfuerzo de más. Al final estábamos aguantando y en un balón parado nos metieron el tercero. En los últimos minutos estábamos más fatigados y ya no pudimos hacer nada", explicó el ariete blanquiazul.

Sobre su gol, reconoció que le viene bien para coger "confianza", aunque por encima de todo lo importante es el resultado, y en este caso su acierto de cara a puerta no sirvió para sumar. "Siempre está bien hacer goles para los que jugamos arriba. Siempre da confianza pero es una pena que no haya servido para sacar por lo menos un punto", lamentó el asturiano. El de ayer fue su primer encuentro completo de la temporada y, según Adrián, sus sensaciones fueron positivas. "Estoy bien, contento. Hacía tiempo que no jugaba 90 minutos. Me he encontrado bien", aseguró el delantero tras la derrota de ayer ante la Real Sociedad.