Sidnei regresa a la convocatoria del Dépor para recibir al Getafe

Pepe Mel oculta sus intenciones para recibir mañana al Getafe (Riazor, 13.00 horas). El entrenador madrileño trabajo a puerta cerrada en el estadio con el mismo equipo que había movido a lo largo de la semana.



Pantilimon; Juanfran, Albentosa, Schär, Luisinho; Guilherme, Edu Expósito; Bruno Gama, Valverde; Borja Valle, Lucas. Albentosa, Edu, Bruno y Valle serían las novedades en sustitución de Arribas, Borges, Çolak y Cartabia; sin embargo ni el central valenciano ni el exterior portugués están finalmente en la convocatoria, en la que las principales novedades son Sidnei y Gerard Valentin.



La lista está integrada por 19 futbolistas, de los que uno se caerá antes del partido. El regreso del central brasileño podría suponer también su vuelta al once al lado de Schär



A continuación, la lista completa de convocados para el Deportivo-Getafe.