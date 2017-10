Gerard considera "clave" vencer fuera y no solo en Riazor

Gerard Valentín espera que el Dépor se muestre competitivo a domicilio y obtenga triunfos lejos de Riazor, no solo en A Coruña. "Tenemos que ganar también fuera de casa, eso es clave, porque en casa sumarás, pero no puedes ganar todos los partidos", analizó el catalán, satisfecho tras haber jugado sus primeros minutos en la máxima categoría frente al Getafe. "Estoy contento de haber podido debutar. Me hizo ilusión debutar en la máxima categoría, y más en casa y con victoria", declaró tras la sesión de ayer en Abegondo.

Pronto llegará la Copa del Rey, una competición en la que Pepe Mel dará minutos a los menos habituales antes Las Palmas, pero Gerard Valentín no se conforma y aspira a seguir gozando de protagonismo también en el campeonato de Liga. "Tengo esperanzas de poder jugar en Eibar, como jugué el último partido. Tengo esperanzas de jugar en la Liga -recalcó el lateral-. La Copa, ya vendrá".