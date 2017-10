Valverde cree que el Dépor tiene equipo "para estar más arriba"

Fede Valverde, novedad ayer en Abegondo tras sellar con Uruguay el billete para el Mundial 2018, está convencido de que el Deportivo tiene suficiente potencial como para no sufrir en la parte baja de la tabla. "Tenemos equipo de nivel para estar más arriba y creo que si los resultados no ayudan, cae un poco la confianza, pero se trabaja para estar arriba", afirmó.

Con el Dépor está partiendo desde la banda izquierda, una demarcación que no es la suya pero a la que trata de adaptarse: "No es la posición en la que realmente me siento bien pero he hablado con Pepe Mel y me pide que me meta al medio y trate de buscar el balón. Mi posición es más en el centro pero, con tal de jugar, lo hago en cualquier lado". De eso habló con su seleccionador, Óscar Washington Tabárez. "Aquí juego por banda y en la selección juego por el centro. Le comenté que con el técnico de aquí juego en banda para meterme por el centro. Se rió, pero yo soy el que juega y el que me tengo que acostumbrar a todo esto", relató el centrocampista.