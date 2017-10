Albentosa: "Quiero jugar, lo digo yo y lo dice cualquiera"

Albentosa se pronunció esta mañana sobre su situación personal en el equipo. El central fue titular por primera vez esta temporada el domingo contra el Eibar después de apenas entrar en las convocatorias. El defensa reconoció que "tenía ganas" de jugar después de pasar inadvertido desde el comienzo del campeonato. "Después de estar desde la temporada pasada tenía ganas e ilusión por volver a jugar", admitió.

Albentosa confesó que la situación a la que tuvo que enfrentarse fue "difícil" debido a su ostracismo. "Es muy difícil. Nunca había vivido esta situación. Es muy difícil, pero a mí nunca me han regalado nunca nada y todos los días he venido con una ilusión tremenda a entrenar", manifestó.

El defensa destacó que su deseo es tener continuidad y disponer de minutos. En ese sentido, aparcó su posible continuidad en el equipo. "Yo quiero jugar, lo digo yo y lo dice cualquiera. Si no juegas nada no estás del todo feliz, aunque eso no quiera decir que no estoy feliz aquí, todo lo contrario", reflexionó.