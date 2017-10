Mel se despide "sin rencor"

Pepe Mel se marcha del Deportivo convencido de que conseguiría el objetivo, que se considera capaz de dejar al equipo en la plaza que le corresponde en función del límite salarial. Aseguró en su despedida que se va "sin reproches", y aunque reconoció el apoyo que recibió del consejo de administración y de la secretaría técnica, quiso dejar clara su profesionalidad y su "capacidad". "Entiendo al consejo de administración, pero sé que yo iba a lograr el objetivo, sin duda, siempre lo hice allá donde estuve", aseguró.

Tino Fernández había apuntado que este equipo "no está hecho solo para luchar por la permanencia" y reclamó al menos un puesto "acorde con el tope salarial, como sucedió la temporada pasada". El presidente del Deportivo recurrió al tópico para despedirse de Mel, al que se refirió como "buena persona y buen entrenador" antes de justificar su destitución: "No estamos en puestos de descenso, pero no hemos hecho el esfuerzo que hicimos -amortizar deuda, fichar jugadores de mejor nivel, negarnos a traspasar a otros-, para estar en esta situación", apuntó. "Le hemos dado prioridad a la configuración de un equipo competitivo en lugar de seguir pagando (deuda) y esperar a última hora a que nos cedan a tal o cual jugador, hemos ido al mercado porque queremos mejorar. Las cosas no salieron y sería irresponsable no tomar decisiones", agregó.

El entrenador madrileño, mucho más comedido que la noche anterior durante su intervención en algunas emisoras de radio, coincidió con el dirigente en que hay equipo para más de lo que demostró hasta la novena jornada. "Coincido en que hay plantilla para estar en la línea del límite salarial y si no es así es que algo habremos hecho mal", analizó. "Lo dije cuando se cerró el mercado de fichajes", cuando valoró el "esfuerzo" del club y de la dirección técnica en los fichajes e incluso el del presidente en el "acuerdo con Abanca". Mel había dicho en aquel momento algo contundente: "Ahora me toca a mí". "Nosotros esperábamos más", agregó con respecto al rendimiento del equipo.

Mel se había quejado la noche anterior de que le hubiese gustado tener el respaldo que tiene Míchel en él Málaga, último con un punto y a siete del Deportivo. "No fue un tema que sacase yo, me preguntaron con ese ejemplo y valoré el apoyo que tiene. Quizás no debí entrar en eso, quizás me expresé mal", comento con respecto a este asunto y a otras quejas que expuso la noche del lunes. "Me voy sin tener que hacer ningún reproche y agradecido", resaltó en la sala de prensa de Riazor, con Tino Fernández situado a su izquierda y el resto del consejo de administración en la primera fila.

"Ahora seré un deportivista más, pero en la distancia, y le deseo lo mejor a Cristóbal, para el que he pedido a los futbolistas todo su apoyo. Sé que va a llevar al equipo a los puestos que le corresponde, pero yo también lo habría hecho", insistió el madrileño. "Sé que volveré aquí, pero para sentarme en el banquillo contrario, no me retiro quiero seguir en esta profesión", añadió.

Seis entrenadores en tres años

Las causas de la destitución fueron, según Tino Fernández, "los resultados" y negó que estuviesen esperando a un fallo para tomar la decisión que adoptaron. "Lo niego rotundamente. Estas decisiones no se adoptan por un partido", explicó. El presidente llegó a la rueda de prensa con parte del examen bien "preparado", por eso cuando se le preguntó por la sensación que tenía al llevar ya seis entrenadores en casi cuatro años respondió: "Sabía que esa pregunta iba a salir por eso me preocupé de mirar y desde el 21 de enero de 2014, que fue cuando llegamos al club, hasta ahora el Las Palmas lleva también seis técnicos y el Valencia, siete. Y en el Valencia cuento a Voro solo una vez cuando estuvo en dos etapas al frente del equipo".

La decisión de darle la responsabilidad a Cristóbal Parralo se debe a que "es la mejor" de todas las que se habían planteado. "Es una persona que reúne todos los requisitos" para dirigir al primer equipo, además apuntó que esta resolución supone "un espaldarazo a la filosofía del club", que cuenta con el Fabril no solo para hacer jugadores sino también técnicos.

Fernández Pico reconoció que en estas situaciones el entrenador no es "el único culpable, incluso puede no ser el máximo responsable de la situación", por eso dijo que él y su consejo se pudieron equivocar al tiempo que pidió a la plantilla banquiazul que dé "un paso adelante porque no estamos peleando por no descender, estamos peleando por otra cosa", recordó. "De hecho no estamos en puestos de descenso", recalcó.