Entre la crueldad infinita y Pantilimon

La derrota del Dépor es de una crueldad infinita. El Atlético no mereció el triunfo, fue un punto inferior y hasta había plegado velas quitando a Griezmann y engordando su nómina de centrales. Pero lo más hiriente viene de que ni siquiera le puede echar la culpa al empedrado, a las circunstancias, a la fatalidad. Por jugar sin portero tiraba por la borda un soberbio ejercicio futbolístico en defensa y en la creación, al que sólo le faltó punch en los últimos metros. El equipo coruñés tiene hoy el mismo problema que ayer en su portería, pero al menos sobre el césped su afición pudo ver a un equipo que ofrece motivos para la esperanza. Cristóbal cuaja, llega al grupo, solo hay que rezar para que este revés no les haga dudar, ni le desvíe del camino.

En la grada había gente frotándose los ojos en los primeros minutos, pellizcándose entre ellos. No podía ser cierto que ese conjunto intenso, con personalidad y calidad que flotaba sobre el terreno de juego fuese el mismo grupo timorato y atascado que lleva penando toda la temporada. Algo anunció en Gran Canaria, pero la metamorfosis era tal que era difícil de asimilar, algo no cuadraba. Al final las piezas eran las mismas y todo era diferente. Riazor rugía, se lo pasaba en grande. No hubiera estado mal algún gol, pero con solo ver y degustar el espectáculo iba llegando.

Enfrente no se encontró el Dépor en ese primer acto a un Atlético menor, despistado o de paseo. El grupo de Simeone no está del todo bien, es innegable. Pero conserva la calidad y el gen competitivo, y las cornadas que se ha llevado en las últimas semanas le habían hecho plantarse en A Coruña con las orejas tiesas. Alguna escaramuza de Griezmann y tímidos intentos por su banda izquierda. El equipo coruñés lo tenía bajo control y se animaba en ataque al amparo de dos jugadores que durante algunos momentos de esta tarde parecían dos cisnes futbolísticos, Fede Valverde y Fede Cartabia. El uruguayo se hizo grande en la media con sus recuperaciones y la presión y los dos acapararon lo focos con la pelota. Uno desde el desborde con balón y el otro con una versatilidad y variedad de registros majestuosas para un niño de 19 años.

Solo el exceso de individualismo de Bakkali, algunos fallos en el último pase y la falta de presencia en el área le penalizaron. A Lucas le sigue faltando, aunque estuvo poco asistido. El desenlace quedaba para el segundo acto, la grada disfrutaba. Este Dépor de Cristóbal era otro equipo, la mejor primera parte de todo el curso.

Si cuatro pivotes parecían pocos, Simeone tiró del quinto tras el descanso. Es cierto que Gaitán puede jugar en una banda, pero la base del cambio era la misma. Queria armar a su equipo y recuperar la media. Se quedaba Correa en la caseta. La modificación surtió efecto en los compases iniciales. El arranque deparó los mejores minutos rojiblancos de todo el choque. Apareció amenazante, asedió el área. Pronto el Dépor se sacudió ese dominio.

Y lo hizo con calidad y con Fede Valverde como protagonista. Nada nuevo. Se marcó una doble pared con Guilherme y los madrileños ya se lo empezaron a pendar. Dos minutos después llegó un cabezazo en el área que pudo ser el 1-0. Igualdad con ligero color blanquiazul. Los coruñeses acariciaban la proeza.

El partido iba de menos a más. Cartabia seguía deleitando con alguna exquisitez, pero a él y a sus compañeros les empezaba a pesar el esfuerzo. Era normal. Jugó tres velocidades por encima de lo habitual ante un equipo que ha sido dos veces finalista de Champions en los últimos años. El Atlético tampoco exponía mucho. Simeone incluo metió a un central por un delantero cuando Cristóbal decidió alinear a Lucas y Andone juntos.

Los dos firmaban el empate con intentos tan tímidos que parecían hecho más por compromiso que por convicción. Hasta que el rojiblanco Lucas fue frenado en falta en la frontal tras una contra de vértigo que heló Riazor. La falta, la jugada ensayada, probaba por primera vez y de manera real a Pantilimon, que hasta ese momento había tenido que responder a un disparo de Griezmann y a dos centros tendidos. Y volvió a ofrecer dudas. El disparo de Thomas fue potente, pero por su palo y bastante centrado. Hizo la estatua. ¿Hasta cuándo durará esta condena?

Ficha técnica (0-1, Dépor-Atlético)

Deportivo: Pantilimon; Juanfran, Schär, Sidnei, Luisinho (Navarro, min.82); Guilherme; Cartabia, Borges (Mosquera, min.75), Valverde, Bakkali (Andone, min.75); y Lucas Pérez.

Atlético: Oblak; Juanfran, Godín, Savic, Lucas Hernández; Augusto Fernández (Gameiro, min.60), Thomas, Gabi, Saúl; Correa (Gaitán, min.46) y Griezmann (Giménez, min.80).

Gol: 0-1, min.91: Thomas.

Árbitro: Álvarez Izquierdo, del colegio catalán. Mostró amarilla a Griezmann (min.9), Savic (min.20), del Atlético; y a Juanfran (min.77), Luisinho (min.78), Andone (min.84) y Sidnei (min.90), del Deportivo.

Incidencias: Partido de la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Riazor ante 22.807 aficionados según el RC Deportivo.