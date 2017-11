"El desenlace es muy doloroso pero me quedo con el trabajo; este es el camino"

Cristóbal Parralo valora por encima de todo el derroche físico realizado por sus jugadores durante todo el encuentro ante el Atlético. No sirvió para sumar, pero igualmente el técnico del Deportivo hace una lectura positiva porque, a su juicio, "este es el camino". "El resultado es el que es y hay que aceptarlo como tal. El desenlace es muy doloroso porque apenas te deja margen para reaccionar", señaló sobre el gol del Atlético en el descuento. "Me quedo con el trabajo y la entrega de los jugadores. Aún tenemos cosas y mejorar, es obvio, pero creo que este es el camino", añadió.

El equipo fue despedido con una gran ovación por el público de Riazor pese a la derrota y eso es algo importante "para el entrenador y para todos". "Como mínimo, la entrega y el sacrifico siempre tienen que estar presentes. Si la grada lo nota y lo ve, va a muerte con el equipo", indicó el andaluz, que optó por no entrar a valorar la actuación del portero Costel Pantilimon. "Estoy igual de tranquilo. Hay que acabar de una vez con las preguntas de los porteros. Creo que es de libro. Defienden lo mejor que pueden la camiseta del Deportivo y hemos de apoyarlos y estar con ellos hasta el final", recomendó.

Pese a la buena imagen colectiva, el resultado final deja a sus jugadores "tocados". Así se los encontró Cristóbal a la conclusión de un encuentro en el que, en su opinión, el Dépor "no hizo méritos para irse de vació". "Están tocados porque no ha sido merecida esta derrota -comentó sobre el estado anímico de sus jugadores-. Hay que intentar pulir esos detalles que al final hacen que el equipo se vaya de vacío cuando al final no hizo méritos para eso".

Por lo menos, el encuentro ante el Atlético sirvió para demostrar que este Dépor tiene argumentos suficientes como para escalar posiciones en la tabla. "En el descanso la afición ha aplaudido a su equipo y cuando ha acabado la afición se ha quedado a aplaudir a su equipo. Hemos iniciado un camino que espero que nos lleve a lograr los objetivos que nos hemos marcado", añadió el preparador blanquiazul.

Sobre la jugada de la falta que dio lugar al 0-1 definitivo, lamentó que el Dépor concediera esa contra en el tiempo de descuento a un rival tan dotado como el Atlético. "Para competir bien hay que cuidar el más mínimo detalle. Han hecho una transición muy rápida que acabó en una falta que hemos encajado. Hay que aceptarlo y seguir trabajando como mínimo con las mismas ganas", recomendó Cristóbal.

Desde su llegada al banquillo el Dépor ha elevado su nivel competitivo, lo que puede convertirse en la clave de una reacción duradera. "El tiempo lo dirá. Lo que puedo decir es que estoy muy contento porque el rendimiento y el trabajo del equipo cada vez lo veo mejor. Con ese trabajo y tratando de organizarnos mejor podremos mejorar el juego. Creo que este es el camino", recalcó tras la derrota.

El andaluz justificó la entrada de Florin Andone para pasar a jugar con dos delanteros porque "lo que buscaba era ganar el partido". Con ese cambio quiso "intentar ganar porque veíamos que ellos no nos estaba generando". Sobre el futuro inmediato, el técnico cree que el parón liguero del próximo fin de semana "viene muy buen para recuperar y después para seguir trabajando y creciendo como equipo".