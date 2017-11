Andone tiene una cuenta pendiente con Rumanía

No vive buenos tiempos Florin Andone. El rumano está acostumbrado a enfrentarse a los reveses y ha vivido tiempos peores, pero a su suplencia en el Dépor le suma una racha goleadora con su selección que ya empieza a generar cierto debate en su país. El '10' blanquiazul lleva 15 partidos sin marcar con su selección y en los 19 que ha vestido la casaca nacional solo ha logrado un tanto. A pesar de estas cifras, sigue gozando de la confianza de Contra, que es probable que le vuelva a dar minutos hoy a las 19.15 horas en el amistoso ante Turquía y que esta semana ha salido a palestra a defenderlo justificando esta sequía en los balones en deficitarias condiciones que le llegan. También han surgido estos días voces críticas, no tanto con él, sino con la forma de jugar de Rumanía que le lleva a realizar un excesivo esfuerzo en la presión, lo que le hace no llegar fresco al remate.

Los 866 minutos sin marcar pesan. Hoy tiene una oportunidad para empezar a alejar fantasmas. Esta mala racha se prolonga desde noviembre de 2015, cuando batió a Buffon, aunque la diferencia es que antes tenía el consuelo del Dépor, donde logró 12 goles en la pasada Liga. Suplente en A Coruña, le carcome la situación. Estos días ha reconocido en la prensa de su país que estuvo a punto de marcharse en verano y también se deshizo en elogios hacia Lucas.

Ismael Díaz, suplente

Es probable que el fabrilista Ismael Díaz vuelva a tener minutos hoy con Panamá en el amistoso ante Irán a las 19.00 horas después de estar cuatro meses ausente. Empezará el duelo en el banquillo, pero no está lejos de ser llamado para la cita de Rusia 2018.