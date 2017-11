Defiende la instauración del VAR: "La polémica va a seguir, pero siempre he estado totalmente a favor"

Tino Fernández ofreció su punto de vista sobre la decisión del Comité Técnico de Árbitros de implementar el VAR (Árbitro Asistente de Vídeo) a partir de la próxima temporada. "Desde el principio me he manifestado totalmente a favor de este sistema y de la introducción de la tecnología como ayuda. Si no se utiliza, cada vez tendremos la sensación de que hay peores arbitrajes cuando en realidad el nivel de los colegiados es bueno. Lo que pasa es que compiten contra máquinas y las personas ante máquinas en cosas así, solo podemos fallar, como mucho empatar. Se va a aplicar en jugadas concretas, aunque en unas reuniones escucho que en unas y en otras oigo algo diferente", reveló aún con la duda de qué límites se van a poner. No se acabarán los debates ni las discusiones entre aficionados, según el máximo mandatario: "Hay que iniciar el camino, que va a ser de no retorno, y va a hacer que el fútbol sea más justo. Seguirá la polémica, porque somos personas y ya la inventaremos, son la alegría futbolística semanal. Pero va a funcionar bien". Esta temporada ha habido un cambio en ese sentido, pero el equipo coruñés se consideró en el ejercicio pasado uno de los más perjudicados por las decisiones del colectivo arbitral. Tino Fernández se manifestó entonces al respecto.