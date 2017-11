Pocos peros en una junta rápida y tranquila

Ocho de los 137 asistentes a la Junta General del Deportivo pidieron turno para intervernir en el cuarto punto del orden del día, dedicado a ruegos y preguntas. Hubo pocos peros en una asamblea rápida, finiquitada en poco más de dos horas, y tranquila, sin apenas tensión. Las felicitaciones por la gestión económica se alternaron con algunos reproches sobre otros temas como la situación deportiva del equipo; la potenciación del idioma gallego; el uso de las redes sociales por parte de los futbolistas, las posibles mejoras en Riazor, en especial en la grada de Preferencia Inferior; la atención a la cantera y al Dépor femenino; el maltrato a los aficionados blanquiazules en algunos desplazamientos, como recientemente en Eibar; la relación con el presidente de la LFP, Javier Tebas; y el caso Jimmy, todavía abierto tres años después de su muerte.

Xosé Iglesias Salorio fue el primero en acceder al atril para hacer varios comentarios y formular tres cuestiones. Preguntó sobre la relación del Deportivo con el gobierno municipal, sobre cuándo el club terminará de pagar la deuda, y quiso saber por qué ahora y no antes el club pide responsabilidades al anterior presidente, Augusto César Lendorio, por su gestión. En su batería de respuestas Tino Fernández contestó solo a las dos primeras interrogantes. "La relación con el Concello es buena, como fue buena con el anterior alcalde. Tuvo un momento de crisis tras el partido contra el Betis (aplazado por los destrozos en las cubiertas) pero hemos sabido encontrarnos. Nos alegramos de que en esta nueva etapa se vaya a abordar la mayor actuación en Riazor, prácticamente desde que se hizo el propio estadio. Tres fuerzas se unen: nuestra actuación aportando cinco millones desde 2014, más los siete de la cubierta (municipales) y nuestro compromiso de otros seis o siete en cinco años para la fachada. Es una actuación conjunta de 18 o 19 millones que merece la pena. Va a quedar un estadio del que podamos presumir", contestó el dirigente.

Sobre las fechas de vencimiento de la deuda, concretó que "con Abanca es hasta 2032", mientras que "el último pago de la subordinada es en 2048". "Son seis millones por año hasta 2032 y luego 400.000 o 500.000 euros anuales desde el 32 hasta el 48", detalló.

Tres de los ocho seguidores que tomaron la palabra -Chelo Rey Gil, Miguel Ánxo Reimúndez Tabeaio y el propio Iglesias Salorio- pidieron la capitanía para Luisinho Correia. "Ojalá hubiera once Luisinhos en el campo", reclamó Reimúndez, crítico con la "actitud de algunos jugadores". Varios aficionados expresaron su preocupación por el mal uso que ciertos futbolistas hacen de las redes sociales, protagonizando un "lamentable espectáculo", tal y como expresó Miguel Antón Méndez Uzal, que habló en representación del colectivo Old Faces. "A mí también me duele que un futbolista nuestro retuitee una imagen del rival que nos acaba de ganar -respondió luego Tino-, o comentarios sobre los compañeros, el entrenador o cualquier asunto. Son cosas que no ayudan y se lo hemos dicho a ellos internamente. Estamos pendientes de ello y seguiremos estándolo".

También se refirió Méndez Uzal a "varios episodios de represión" que han sufrido los seguidores deportivistas en desplazamientos a otros campos, recordando lo que sucedió "en Vallecas en 2015" o esta misma temporada "en Ipurua". "Nos congratulamos por el apoyo del club, pero como entidad debemos dar un paso más y de la denuncia pasar a la actuación", reclamó. Además de expresar "impotencia y rabia" por el nuevo aplazamiento de la declaración del testigo protegido del caso Jimmy, decretado ayer, el representante de Old Faces presentó una propuesta para que, aprovechando las obras que se van a realizar en Riazor, se habilite "un lugar simbólico para que su memoria esté siempre presente". "Sería un gesto bonito y justo poder tener un lugar permanente en el nuevo estadio para recordarlo", argumentó. Sobre esta iniciativa, Tino Fernández se comprometió a hablar con el Concello para habilitar en Riazor "ese espacio para el recuerdo, que sea un homenaje a él y también la muestra de lo que no puede volver a pasar".

José Ángel Alonso Cabarcos fue otro de los accionistas que reclamaron justicia para Jimmy, al tiempo que criticó el trato desigual que las autoridades brindan a los aficionados del Deportivo en comparación, por ejemplo, con los del Atlético. "Hay que defender el club y decir que sabemos que la ley está escrita igual para todos, pero que no se aplica a todos por igual". "Seguiremos luchando y pidiendo Xustiza para Jimmy", garantizó luego Tino Fernández.

Concreta y escueta fue la intervención de Carlos Otero Esmorís, un abonado de Preferencia Inferior que demandó mejoras en esa grada para agilizar la salida del campo a la conclusión de los partidos. En este sentido, sugirió "habilitar accesos por la parte inferior de la grada". Sobre esta cuestión, Tino se comprometió a "estudiar la manera de que esa salida se produzca más rápido".

Por su parte, Chelo Rey Gil y Mónica Díaz Carrodeaguas criticaron, entre otros temas, cómo trata el club al equipo femenino. "No lo comparto -respondió Tino-. Somos uno de los dos equipos de Segunda que está en la comisión delegada con los equipos de Primera. Tratamos de tener los mismos comportamientos con los jugadores y con las jugadoras. Estamos orgullosos del proyecto del fútbol femenino".

El último en tomar la palabra fue José Vilasánchez Hermida, quien también de forma muy concisa preguntó sobre el criterio que siguió el club para fichar a Gustavo Munúa como entrenador del Fabril, recordando episodios pasados del uruguayo tanto en el Dépor como en el Levante. "Puedo entender las críticas. Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. No hay caso Munúa. Todos podemos cambiar y tenemos derecho a cambiar -justificó Tino-. Hay que desearle suerte. Viene a pelear por nosotros, con la ilusión de subir a Segunda. De hecho, se queda si sube a Segunda".

La delicada situación deportiva del equipo coruñés, a cuatro puntos del descenso, sigue preocupando a los aficionados. A ella se refirió, por ejemplo, Alonso Cabarcos: "Llevamos unos años con el corazón en un puño. Necesitamos algo más de alivio, sobre todo en Riazor. No se puede perder de la forma que se están perdiendo los partidos", criticó. En este sentido, Tino se mostró "convencido" de que el Dépor remontará posiciones. "No nos conformamos con salvarnos a trancas y barrancas", dijo el presidente, "seguro" de que el Deportivo es "el equipo que después de un concurso ha salido más rápido y mejor".