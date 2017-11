Cristóbal esboza el plan B

Cristóbal Parralo dedicó buena parte del entrenamiento de ayer en Abegondo a trabajar aspectos tácticos con el teórico once inicial que tiene previsto alinear ante el Athletic, todavía condicionado por cómo evolucionen hasta el domingo algunos de los futbolistas que tienen problemas físicos. Por ejemplo, Zakaria Bakkali y Fede Cartabia, quienes ayer trabajaron al margen junto al lesionado Juanfran Moreno. El extremo belga acabó el partido de La Rosaleda con molestias en el gemelo izquierdo, mientras que el argentino sigue un plan específico por sus problemas de pubis. El técnico espera recuperar a ambos para recibir al conjunto vasco. Los que no estarán, seguro, serán los sancionados Luisinho y Guilherme. Sidnei, que tuvo que pedir el cambio en el descanso de Málaga, tampoco podrá competir. De ahí que Cristóbal probara ayer con Gerard Valentín, Fernando Navarro, Raúl Albentosa y Pedro Mosquera en el teórico equipo titular, con el que también formaron Adrián y Bruno en las bandas por si Bakkali y Cartabia finalmente no pudiesen participar.

Según las pruebas de ayer, repetiría el 4-3-3. Por delante de Rubén jugarían en defensa Gerard Valentín, que ya fue titular en La Rosaleda, más Schär, Albentosa y Navarro. En el centro del campo, tres hombres: Mosquera por delante de la zaga, y Borges y Valverde más adelantados. Y en ataque, otro trío, con Adrián, Bruno y Lucas. En la parte final del ensayo el técnico blanquiazul también repasó el dibujo 4-4-2, con Andone y Lucas en punta. Todavía faltan tres entrenamientos antes de recibir al Athletic -hoy y mañana en Abegondo, más el sábado en Riazor-, por lo que Cristóbal quiere comprobar cómo evolucionan los tocados antes de decidir definitivamente con qué jugadores saldrá de inicio.

Lesión de Edu; susto de Albentosa

Alejandro Arribas tuvo que recibir dos veces las asistencias médicas durante la sesión de ayer. También Raúl Albentosa, casi en la última acción del entrenamiento. Fueron solo sustos, en principio sin importancia. En cambio, Edu Expósito tuvo que abandonar el césped por un esguince de tobillo.