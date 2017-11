Gerard, alumno esforzado del "oficio de defender"

Gerard Valentín tuvo el pasado domingo su primera oportunidad como titular en Primera División. Fue un estreno agridulce por la derrota y también por la acción del empate del Málaga, en la que no logró despejar una pelota que acabaría entrando en la portería de Rubén. El lateral derecho reconoce que le ha dado vueltas a la jugada y que la ha vuelto a ver varias veces para intentar entender qué ocurrió. "He estado hablando con bastante gente de ese gol, lo he visto bastantes veces, es una jugada bastante complicada, hay muchas posibilidades, y no sé decir una que fuera la correcta", confesó ayer después del entrenamiento.

El estreno en La Rosaleda, aunque amargo, le ha servido para dar un paso más en su carrera después de su llegada al Deportivo este verano. Alcanzada esa meta, Gerard mantiene que su propósito es continuar ganando experiencia para al mismo tiempo tener más protagonismo. "El día que llegué al equipo dije que venía a aprender y desde entonces he aprendido mucho de gente más experimentada. Defender es un oficio", resumió sobre sus primeros meses en el conjunto blanquiazul.

La lesión de Juanfran volverá a otorgarle una nueva oportunidad el domingo contra el Athletic, aunque sabe que las ocasiones de ser titular esta temporada son limitadas. El defensa, sin embargo, puntualiza que las temporadas son largas y que suelen aparecer minutos para todos los jugadores de la plantilla debido a lesiones y sanciones. "Pienso en jugar cada partido que pueda y en hacerlo lo mejor que pueda", destacó Gerard. "Todo el mundo tiene oportunidades, el fútbol da muchas vueltas", añadió sobre sus opciones en lo que queda todavía de campeonato.