Os nenos terán a posibilidade de participar en dous concursos, un de redacción e outro de debuxo

Os nenos do CEIP Rosalía de Castro estaban moi ledos onte pola mañá porque na súa aula e no seu centro disfrutaron da visita de dous xogadores dos primeiros equipos do Deportivo, pero tamén porque tiveron a oportunidade de aprender moitas cousas do equipo, dos valores do deporte asociados ao clube e da propia historia da entidade. Todo o que coñecen do Deportivo, todo o que escoitaron onte e máis cousas que indagarán nos próximos meses lles servirán, se así desexan, para participar nos dous concursos que lles propoñen LA OPINIÓN e o Real Club Deportivo. Todos eles terán a posibilidade de demostrar as súas cualidades no debuxo e na redacción e optar a grandes premios que se entregarán a final de curso. Así, tanto o club como o xornal están preparando unha grande festa final, xa no mes de maio, na que galardoarán os nenos que resulten elixidos como gañadores.

Esta visita ao colexio da Sagrada Familia foi a primeira de moitas a centros públicos, pero tamén concertados da cidade que están preparadas para os próximos meses deste 2017 e do 2018. Os seguintes CEIP na lista antes de final de ano son o Sal Lence, o Manuel Murguía e o Raquel Camacho. Os primeiros pasos dun ano moi deportivista con emocións fortes para os rapaces da cidade.