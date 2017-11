"Los jugadores salen reforzados por el trabajo colectivo que han hecho"

El entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, se mostró al final del encuentro satisfecho por el rendimiento del equipo, a pesar de que se quedó a las puertas de la remontada. "Estoy muy contento con el rendimiento de todos los jugadores, han trabajado muy bien. Hemos llegado al tramo final con opciones que al principio veíamos muy lejano", analizó el técnico al finalizar el encuentro.

A pesar de las carencias que volvieron a mostrar los deportivistas, que terminaron encajando dos tantos de una manera de nuevo cuestionable por el rendimiento de Pantilimon, Cristóbal destacó que el equipo acabó volcado en la segunda mitad sobre el área de la Unión Deportiva Las Palmas y con posibilidades de igualar la eliminatoria. "Hemos intentado jugar con bastantes futbolistas por delante del balón, al principio había más control porque estábamos lejos de poder pasar la eliminatoria", reflexionó el técnico blanquiazul.

El encuentro de ida en Riazor que Las Palmas ganó por 1-4 terminó siendo determinante, como lo fue la expulsión de Juanfran en aquel encuentro. Así lo subrayó Cristóbal cuando se le cuestionó ayer tras el final del partido en el estadio Insular. "Sin ninguna duda", respondió ayer el técnico cuando se le cuestionó sobre si la expulsión de Juanfran terminó siendo decisiva en el cómputo global de la eliminatoria. "Jugar con un jugador menos y no haber podido traer un resultado mejor a Las Palmas nos ha pesado, pero hay que mirar hacia delante", señaló sobre aquella decisión de Mateu Lahoz en Riazor que acabó con Juanfran fuera del partido.

Cristóbal lamentó que al final no pudiera conseguirse la remontada y que el equipo no pudiera pasar una eliminatoria, pero rescató especialmente el trabajo colectivo. En ese sentido, el entrenador deportivista entiende que sus futbolistas salen reforzados del encuentro de ayer en Las Palmas para futuros compromisos. "No haber podido traer un resultado mejor nos ha pesado, pero hoy (por ayer) los jugadores salen reforzados por el trabajo colectivo", subrayó el técnico blanquiazul.

Ese esfuerzo es la prueba, según Cristóbal, de que el equipo no tiró la Copa a pesar del resultado con el que viajó a Las Palmas para el encuentro de vuelta. "Hemos dado muestras de sobra de que no nos sobraba la Copa. Ya dije que más que ganarla nosotros la tendría que perder Las Palmas, aunque es verdad que hemos puesto de nuestra parte para que así fuese", indicó el técnico deportivista. "Hemos estado dentro de la eliminatoria esos quince últimos minutos", añadió.

Cristóbal también se detuvo en el estado de Fabian Schär, que acabó el partido atendido por los servicios médicos. "Tiene un golpe en la cara. Hablaré con los médicos a ver qué nos dicen", manifestó el entrenador deportivista.