La sede social del Dépor también viste de blanquiazul

La sede social del Real Club Deportivo estrena nueva imagen. Las oficinas del club con domicilio en la Plaza de Pontevedra, nº 19, 1º que han sido 'hogar' del club coruñés desde 1972 inician este lunes "una nueva etapa" tras una reforma integral durante los dos últimos meses "con la que se ha adecuado a los tiempos que corren", según informa el Deportivo en su web.



Las oficinas del Dépor en la Plaza de Pontevedra albergaban hasta ahora la presidencia del club y los departamentos de protocolo y comunicación, así como el área económico-financiera y parte de la estructura de gestión deportiva. Con la nueva reforma acogerá también los departamentos comercial, de seguridad e instalaciones.



El espacio dispone de cuatro salas de reuniones, bautizadas con los nombres de las principales sedes con las que ha contado el Club a lo largo de sus casi 111 años de vida.





La sala de juntas recibe el nombre de, gimnasio en el que -según informa el Deportivo- nació el club en 1906 y que fue sede social del mismo hasta 1914 y entre 1935 y 1936. Las otras tres estancias han sido bautizadas como(sede social entre 1940 y 1962 y que siguió funcionando hasta 1988 como oficina de las secciones deportivas y hasta 2003 como taquillas),(en la Plaza de Santa Catalina, sede entre 1962 y 1972) y(sede desde 1972).Las, que ocupan toda la primera planta del número 19 de la, fueronal club el 26 de Agosto de 1972 portras la construcción del edificio. Hasta estaeran dos locales independientes. En términos de superficie construida el primero de ellos (1º derecha) consta de 234 m2 y el segundo (1º izquierda) 85 m2. La superficie construida total es de 319 m2, resultando una superficie útil de 280 m2 en un único espacio que puede acoger hasta 30 puestos de trabajo.Lasque hoy estrenan nuevatambién acogen algunos de los, como el Teresa Herrera del 50 aniversario (el de 1995 que el Deportivo ganó en la final al Real Madrid), el Campeonato de Galicia de 1927 (primer título reconocido hoy en día por una Federación), la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil ´95-´96 y la Copa Bugallal, de 1912, uno de los trofeos más antiguos del club, que preside la sala de juntas."Laservirá únicamente para labores operativas del Club, ya que la atención a socios, accionistas y aficionados se ha centralizado en los últimos años en la Oficina de Atención al Deportivista (Estadio ABANCA-RIAZOR, Avenida de La Habana s/n)", comunica hoy el Deportivo.Lashan sido objeto, a través de los años, de pequeñas reformas parciales sucesivas, que se superpusieron unas sobre otras dando como resultado "un local incómodo para el trabajo diario y que no respondía a las necesidades del club en múltiples sentidos: funcionales, operativos, de confort...", expone en su web el club coruñés. "Además, esta sucesión de reformas de pequeño alcance, distanciadas en el tiempo y, por tanto no coordinadas entre sí, llevaron al local a ofrecer una imagen fragmentada desde el punto de vista de la representatividad, no acorde con la dimensión del Club, ni con la necesaria armonía entre las metodologías de trabajo y la imagen que se proyecta al exterior", añaden desde la dirección del