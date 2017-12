"Es un partido especial y quiero jugarlo, da igual de lateral, de central o de medio"

Coruñés de Cuatro Caminos, epicentro de las grandes celebraciones de su Dépor, Raúl García Carnero vuelve el sábado a Riazor con el Leganés. "Es un partido superespecial. Toda mi familia y mis amigos van a estar ahí. Justo ahora estoy haciendo el recuento para ver cuántas entradas voy a necesitar", confiesa el lateral. A sus 28 años, regresa a casa para enfrentarse al equipo de su vida, con el que debutó en Primera hace siete años, y al que sigue como "aficionado" desde la distancia. Desde Melilla, desde Almería, desde Vitoria y ahora desde Leganés: "Siempre quiero que gane y me duele cuando pierde".

- ¿Le sorprende la mala marcha del Deportivo?

-Sí. Me sorprende que, con la calidad y los jugadores que tiene, esté en la posición que está, pero es que es muy complicado ganar. La balanza se inclina hacia un lado u otro por una diferencia mínima. Yo a ellos los miro como aficionado, como ese partido del que intento disfrutar desde el lado de la grada. Intento que sea así para evadirme un poco de lo que es la profesión.

- ¿Sufre desde la distancia?

-Lo miro así, con esos ojos, y me jode mucho. Me duele cuando pierde. Siempre quiero que gane. A veces en el vestuario se meten conmigo recordándome que es un rival directo (risas), todo en plan coña. Evidentemente, este fin de semana quiero que el Leganés gane, pero luego sí que soy un aficionado.

- ¿Hubo posibilidades reales de volver al Dépor este verano?

-Hubo contacto. Al principio parecía que igual podía haber una posibilidad porque se hablaba de que podía salir algún lateral izquierdo, pero desde principios de mayo le dijeron a mi representante que era imposible, que no iban a necesitar ninguno. Quizá estuvo más cerca el año anterior, en el que yo renové con el Alavés.

- ¿Sueña con volver algún día?

-Sí, me gustaría, claro que sí. Lo que pasa es que ya desde hace años tampoco me lo planteo ni tengo ninguna obsesión por volver. Estoy intentando disfrutar al máximo de lo que es la profesión. A medida que vas cumpliendo más años, vas disfrutando un poquito más y ves las cosas con diferentes ojos. Intento disfrutar el día a día con mi mujer y mi hijo, que tiene un año. Me centro más bien en eso y tampoco me como la cabeza con volver a casa.

- Pero esa puerta sigue abierta, siempre.

-Eso, por supuesto. Para mí el Dépor es lo más especial que hay. Si algún día volviera, sería vestir de nuevo los colores y el escudo del equipo del que eres y al que animas desde pequeño.

- ¿Fue un acierto la decisión de fichar por el Leganés?

-Sí. Los cambios cuesta hacerlos pero suelen ser para bien y estoy muy contento de cómo me acogieron, de cómo está yendo la temporada y de estar contando para aportar todo lo que pueda al equipo, ya sea de lateral o de central. Estoy contento y con ganas de que siga la buena dinámica que llevamos.

- Lateral o central, el sábado es lo de menos...

-Sí. Me gusta jugar más de lateral. Central es una posición nueva en la que me falta mucha experiencia. Creo que me estoy adaptando bien a lo que me están pidiendo, y si tengo que jugar ahí lo voy a hacer y lo voy a dar todo. Este partido que viene ahora para mí es muy especial, así que me da igual de central, de lateral o de mediocentro. Yo quiero jugarlo, estar ahí en Riazor y disfrutar de aquello.

- Una lesión de clavícula lo frenó al inicio de Liga, pero ya está jugando bastante, ¿satisfecho?

-Cuando volví estuve jugando de lateral cinco partidos en los que salieron bien las cosas y últimamente he actuado de central. Creo que fue muy buena la elección de haber venido aquí. Además, me identifico bastante con el sistema del entrenador, con cómo es su visión del fútbol y de lo que quiere para el equipo. Quizá eso hace que sea más fácil entrar en sus planes.

- ¿Y cómo es esa visión del fútbol de Asier Garitano?

-Sobre todo, quiere mucho orden táctico. Trabajamos mucho tácticamente en el aspecto defensivo, y luego también estamos muy bien físicamente. Me gusta mucho la forma que tiene de trabajar y el día a día. Estoy muy a gusto.

- ¿Esperaban estar tan arriba a estas alturas de Liga?

-No, la verdad es que no. Sí es cierto que se fichó bastante bien y se hizo muy buena plantilla. Hay jugadores de mucha calidad y desde el principio nos hemos compenetrado todos muy bien. Con todo eso, unido a que Asier ya lleva varios años aquí y conoce muy bien cómo funciona todo, se ha dado este año ese salto que se necesitaba para que este club siga creciendo. Están saliendo las cosas y queremos seguir en esa dinámica porque sabemos la importancia que tiene mantenerse en Primera.

- Tienen ya 20 puntos, a solo uno de los puestos europeos, ¿la meta sigue siendo la salvación?

-Somos conscientes de que el objetivo es permanecer en Primera, pero sí que también somos ambiciosos para intentar estar lo más arriba posible, lo cual va a suponer que alcancemos la permanencia cuanto antes, y luego a partir de ahí intentar mirar a ver hasta dónde podemos llegar.

- Para el Dépor es una final, ¿qué tipo de partido espera?

-Nosotros siempre salimos de la misma manera, sea ante Dépor, Villarreal o Barça. Tenemos el máximo respeto hacia todos los rivales y eso es lo que nos transmite Asier, que tenemos que salir igual contra todos. El sábado me espero un partido muy igualado.