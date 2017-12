Sidnei: "El partido contra el Leganés es una final, necesitamos los puntos"

Sidnei reconoció que el partido del sábado contra el Leganés en Riazor se trata de una final para el equipo después de encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar. "Sí, porque jugamos en casa, con nuestra gente y necesitamos los puntos", enumeró el defensa cuando se le cuestionó sobre el carácter de final del encuentro.

El jugador brasileño es consciente de que la situación por la que atraviesa el conjunto blanquiazul en la tabla se ha visto agravada después de la derrota en Sevilla y los resultados del resto de equipos inmersos en la zona baja de la clasificación. La distancia con el descenso se ha visto reducida a tan solo dos puntos y el Deportivo afronta un tramo del calendario especialmente exigente. "Lo que tenemos que hacer es buscar las victorias, tenemos que hacer nuestro trabajo y pensar solamente en nuestro equipo", reflexionó Sidnei.

El defensa también se refirió esta mañana después del entrenamiento a la situación de su compañero Alejandro Arribas, que negocia su posible salida del club rumbo a México. El madrileño tampoco se entrenó hoy con el resto del equipo y Sidnei indicó que todavía no saben nada sobre su situación. "Aún no sabemos nada, no ha comentado nada, esperamos a que él y el club decidan sobre este tema", indicó.