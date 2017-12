Encrucijada decisiva para el Dépor

Acuciado por los resultados y por un calendario inmediato muy empinado, el Deportivo recibe esta tarde en Riazor al Leganés (18.30 horas) obligado a lograr una victoria que no comprometa más su futuro más cercano. Con Barcelona, Celta, Villarreal y Valencia a la vuelta de la esquina, el conjunto de Cristóbal Parralo necesita un triunfo que evite hipotecar todavía más una temporada por debajo de las expectativas. Corto y largo plazo se unirán en un compromiso capital para los blanquiazules, que en las últimas semanas parecen haber perdido la frescura que les había aportado el cambio en el banquillo.

Las dudas han aumentado de la mano de los reveses en los marcadores, pero también por los síntomas que emite un equipo poco reconocible. Las debilidades defensivas han terminado oscureciendo los avances con la pelota mostrados desde el aterrizaje de Cristóbal, que ahora se plantea variar ligeramente su propuesta.

Hoy no podrá contar con Cartabia, al que perderá para los próximos meses por sus problemas en el pubis, y su lugar lo ocupará Carles Gil. El cambio más profundo, sin embargo, podría llegar a partir de la entrada en el once de un Emre Çolak inédito con Cristóbal.

El técnico busca soluciones que permitan al equipo reaccionar y recurriría esta tarde al turco para que aporte mayor claridad en el ataque y cubra el vacío en la mediapunta que se ha evidenciado en las últimas semanas. Con ello variaría ligeramente el sistema deportivista y desaparecería de la alineación Valverde, que este último mes ha firmado sus mejores actuaciones cuanto más se ha aproximado a la posición de mediocentro.

En la entrada de Çolak podría encontrar también cierto alivio un Lucas Pérez que esta temporada extraña un socio como el que tenía en Luis Alberto hace dos temporadas. Los números respaldan al coruñés en su vuelta, pero todavía no ha alcanzado el papel determinante que se aguardaba de él. Con Carles Gil y Çolak en el once, Lucas contaría con jugadores con un perfil más asociativo para buscar la portería contraria, algo que no ha encontrado en Bakkali ni Cartabia. Sí lo ha hecho en Adrián, cuyas últimas actuaciones alimentan las esperanzas en el resurgir del equipo apoyado en sus jugadores más importantes.

El Deportivo tendrá no obstante que matizar sus errores defensivos, y más ante un conjunto como el Leganés, especialista en explotar las debilidades de los rivales y aprovechar al máximo sus virtudes.