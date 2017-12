El Dépor se apoya en Riazor para el derbi

El Deportivo volverá a poner a prueba el sábado su fiabilidad histórica en los derbis disputados en Riazor, con un balance en liga de 34 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Los Dépor-Celta suelen ser encuentros tan igualados, que con frecuencia se deciden por pequeños detalles. Por ejemplo, el factor campo. En él confía Cristóbal Parralo, quien ayer coincidió con su homólogo celeste, Juan Carlos Unzué, en la sede de Abanca en A Coruña durante el acto de presentación del spot Imposible sen ti, que promueve la cordialidad en el clásico.

Ambos entrenadores celebran el ambiente de camaradería y deportividad que envuelve los derbis de los últimos años y esperan que el del sábado sea, de nuevo, una gran fiesta del fútbol gallego. "Son partidos igualados, peleados y luchados, pero jugamos en Riazor y tenemos que hacernos fuertes en casa", señala Cristóbal. Unzué, por su parte, va más allá y traslada la presión al rival dando como favorito al Dépor porque en este tipo de enfrentamientos "el que juega en casa siempre tiene un poco más de fuerza". "Estar con la afición metiendo presión y animando, siempre es una ventaja de partida", indicó el técnico celeste.

Las dinámicas no importan. Cristóbal y Unzué coinciden en que en este tipo de encuentros tan especiales, los momentos que atraviesan cada uno de los equipos pasan a un segundo plano porque las fuerzas tienden a igualarse. "No importa mucho cómo se llega a este partido -señaló el preparador blanquiazul-. Obviamente nos gustaría llegar en mejores condiciones, pero es un partido en el que nos jugamos el orgullo del fútbol gallego y tres puntos importantes. Un derbi siempre es un derbi y es darle una alegría a la afición. Estoy convencido de que pondremos todo de nuestra parte para derrotar al Celta". Unzué hace una lectura muy parecida: "En estos partidos, por experiencia, que llegue uno mejor que el otro no es trascendente. Ha habido muchas situaciones en los derbis en las que el equipo que está en peor situación en la Liga se suele llevar este partido. En mi caso, y egoístamente, espero que no sea así. En estos momentos, mas allá de los puntos de diferencia, llega en una situación bastante parecida para los dos. Espero que se vea un buen espectáculo. Son puntos trascendentales".

Oportunidad para despegar. Tanto Dépor como Celta, separados por solo tres puntos en la tabla, están rindiendo por debajo de sus posibilidades. Para ambos la cita del sábado se presenta como una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la temporada. Cristóbal: "Siempre digo que los partidos llegan cuando llegan. Es un encuentro que los aficionados tienen señalado en el calendario e intentaremos darles una alegría. Últimamente no les estamos dando muchas. Es un momento importante. Queremos que la afición esté orgullosa de nosotros". En opinión de Unzué, un derbi siempre es un partido "importante y vital", pero en este caso "un poquito más". "Quizá si me dan a elegir un partido después de dos derrotas elegiría este, un clásico, contra tu rival, sabiendo que es algo especial para todos -justificó el navarro-. Lo digo desde un punto de vista egoísta, como entrenador, porque no voy a necesitar demasiado tiempo para motivar a los jugadores y meterles en una dinámica positiva".

Dos equipos parecidos. Sobre el rival, Unzué cree que el Dépor cuenta con "muy buenos jugadores" y tiene "una idea de lo que quiere hacer". "Hay muchas cosas que me gustan de este Dépor. Se nota que el estado anímico no es el mejor y se genera esa sensación de que no todo fluye de manera excesivamente natural. En eso también quizá nos vamos a parecer. Pero es un equipo bien posicionado y con la idea de tener la pelota y hacer daño. Tiene jugadores como Çolak, que me gusta mucho. No te puedes descuidar con él porque puede dar pases definitivos a Adrián o Lucas. Es un equipo interesante. Será complicado", reconoció el técnico celeste, a quien Cristóbal devolvió lo elogios: "Estoy de acuerdo en que es un equipo parecido al nuestro y está en una situación similar. El Celta práctica un fútbol muy asociativo, con jugadores veloces por banda, gente rápida arriba que remata muy bien y el talento de Iago Aspas. Tenemos claro que nos enfrentamos a un buen equipo y espero que podamos competir bien".

Su primer clásico gallego. Cristóbal y Unzué se estrenan en los banquillos de Dépor y Celta, respectivamente. El sábado vivirán al mando su primer clásico gallego, pero saben perfectamente cuál es su significado. "Es un derbi muy pasional -relata el andaluz- y las aficiones se vuelcan con sus equipos. He tenido la suerte de vivir muchos derbis como jugador. Aquí se viven de una manera especial. Lo viven desde mucho antes de que se juegue y lo único que pedimos es que se viva con intensidad, pero desde el respeto y la deportividad". El navarro, por su parte, también se ha ido "empapando" del carácter singular de los Dépor-Celta: "La puntuación es la misma, pero lo que te da o te quita en el aspecto mediático y después en el día a día es un poco más que en el resto de partidos".

Por debajo de las expectativas. Los dos equipos gallegos esperaban estar más arriba en la tabla a estas alturas de Liga, si bien Cristóbal cree que el Dépor está donde le corresponde por los méritos que ha hecho, mientras que Unzué está convencido de que el Celta tiene "menos puntos de los que debería". "La sensación es de que hemos merecido mucho más, pero no se vive de merecimientos", señaló el navarro. Cristóbal, en cambio, fue más crítico con su equipo: "Tenemos los puntos que nos hemos merecido. Se trata de buscar la regularidad, la línea en la que el equipo compita bien y, de momento, no lo hemos conseguido. Esperamos que poco a poco todo vaya saliendo mejor y podamos competir de la mejor manera. Tenemos los puntos que tenemos por lo que estamos haciendo. Nos toca mejorar mucho. El grupo está entrenando bien y falta reflejarlo en la competición".