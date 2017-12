"Era un derbi y duele más; los errores nos condenaron"

El entrenador del Deportivo, Cristóbal Parralo, reconoce que una derrota como la de ayer "duele más" por tratarse de un derbi y también porque fueron los propios errores los que acabaron por tumbar al equipo coruñés. "En la primera parte jugamos bien pero cometimos errores que nos costaron carísimo. Cuando ves que el equipo deja todo en el campo, hace todo lo que puede por ganar, y esos errores te condenan, sí que duele más", señaló el andaluz. "Nos queda un mal regusto porque teníamos mucha ilusión en este partido. Eran tres puntos muy importantes y [perderlos] en el derbi duele más, pero es lo que hay", lamentó.

El preparador blanquiazul destacó la "eficacia tremenda" del Celta, "sobre todo en la primer parte". "Nos hemos encontrado muy rápido con un gol en contra. Hemos intentado lograr la igualada y tuvimos situaciones para encontrarla. Hubo fases de la primera parte en las que fuimos muy superiores pero faltó finalizar las jugadas. En otro error defensivo nos hicieron el segundo. Quizá fueron las dos ocasiones en las que llegaron a portería ellos", relató Cristóbal.

El andaluz argumentó sus cambios tan ofensivos tras el descanso porque "la situación era extrema". "Con dos goles abajo acabamos el partido con cuatro delanteros. Intentamos que el encuentro estuviese roto y que con algún gol pudiésemos meternos en el partido. Con 1-3 tuvimos un par de situaciones para habernos metido. El esfuerzo fue muy grande en los últimos minutos llegamos muy justos de fuerzas", explicó el entrenador.

No teme por su futuro

Pese a la delicada situación del Dépor, que cierra el año en zona de descenso, Cristóbal está tranquilo y no teme por su futuro. "No tengo ningún miedo, ningún temor. Ya sabemos que esta profesión tiene esa presión de los resultados. Yo estoy aquí para trabajar de la mejor manera y no preocuparme de otra cosa que no sea eso", zanjó el técnico, que no quiso valorar la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado invernal: "Remito, como siempre, a la dirección deportiva. Acabamos de recibir una derrota dura. Podemos reprochar muchas cosas, que encajamos goles, pero la entrega y las ganas por poder brindar una alegría a la afición son irreprochables. No hay ninguna duda sobre el trabajo y las ganas que han puesto. El equipo no ha bajado los brazos, no ha perdido la cara al partido y ha luchado hasta el final".

De cara al futuro inmediato, apuesta por "el trabajo" para reaccionar. "No entiendo otra pócima que no sea el trabajo. Hay que seguir, luchando y trabajando, con confianza en lo que estamos haciendo. Hay que intentar que los resultados sean otros, porque si no es muy difícil, y sobre todo no encajar. Cuando encajas tantos goles es difícil ganar los partidos", señaló Cristóbal, que tiene claro qué pedirle a los Reyes Magos: "Ganar partidos y que salgamos de ahí cuanto antes. Eso es lo que les voy a pedir".