Lucas, duda por unos problemas en la espalda

Lucas Pérez está pendiente de evolución para el partido del domingo ante el Villarreal. El delantero no pudo ejercitarse hoy por la mañana en la ciudad deportiva debido a unas molestias en la espalda y trabajó en el gimnasio junto a los fisioterapeutas de la primera plantilla.

El club indicó que Lucas no es baj definitiva para el encuentro, pero que dependerá de sus sensaciones mañana en el último entrenamiento antes del partido. El entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, había probado esta semana una nueva variante en el esquema con Lucas y Andone juntos en la delantera. Si finalmente el coruñés no puede disputar el partido, el técnico deberá replantearse su plan.