Lucas, cuarto fabrilista con el primer equipo

El fabrilista Lucas Viña (en la imagen superior, en presencia de Fabian Schär) trabajó ayer con el primer equipo junto a otros tres jóvenes del filial: el portero Francis, el central One y el mediocentro Edu Expósito. Sin Fernando Navarro, que ayer no salió al césped por unas molestias en un tobillo, el técnico blanquiazul echó mano del lateral izquierdo Lucas para completar el entrenamiento en Abegondo.