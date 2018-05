Otero insta al club a convocar elecciones "en junio" avalado por 11.000 acciones

Miguel Otero aspira a presidir el Deportivo y ayer dio el primer paso al acudir a la notaría de Jacobo Pérez, en el Cantón Pequeño, donde depositó más de 11.000 acciones delegadas -aproximadamente el 6,5% del capital social del Dépor- con el objetivo de que el club convoque "cuanto antes, a la mayor celeridad posible" una junta extraordinaria para disolver el actual consejo de administración y elegir uno nuevo. "Hay un malestar terrible por una gestión desastrosa desde que ha llegado este consejo", afirmó Otero. Sobre la fecha para la celebración de esa asamblea, cree que "junio es el momento ideal" y espera que la disolución y elección del consejo se concrete en una misma junta, no en dos diferentes.

La documentación quedó depositada en el despacho del notario para dar fe antes de trasladarla hoy al Deportivo, que tratará de verificar lo antes posible que las delegaciones son correctas. Una vez efectuadas las comprobaciones, el club dispondrá de dos meses para convocar la junta extraordinaria, más un mes desde que se haga pública la convocatoria. "Quedamos a expensas de lo que diga el club. Tiene la pelota en su tejado", apunta Otero, respaldado por esas 11.000 acciones que superan las 8.500 necesarias para forzar la convocatoria de una junta extraordinaria. Según el expresidente de la Federación de Peñas del Deportivo, esos títulos representan a "unos mil accionistas". De ellos, 729 delegaron en la campaña de captación promovida por él mismo, en la que reunió "más de 8.500 acciones", y el resto se sumaron directamente esta semana en la notaría hasta completar los "más de 11.000" títulos reunidos en total.

Otero asegura que cuenta con un gran respaldo popular para dar este paso: "Me lo estaba pidiendo la gente. La gente te para en la calle, sobre todo cuando presenté la dimisión en el Lugo el 1 de diciembre. Todo el deportivismo, o gran parte del deportivismo, estamos ya cansados de esta gestión. La guinda fue con el descenso pero no hay que olvidarse de la gestión social y económica, que seguramente los aficionados se sorprenderán cuando puntualicemos muchos datos que no son conocidos por la masa social. Es un día muy feliz para muchísimos accionistas deportivistas. Estamos demostrando que el deportivismo está más vivo que nunca. Más de 11.000 acciones representan a un deportivismo que ha empezado desde la base, de boca en boca, sin hacer nada público. Aunque yo sea la punta del iceberg, estamos mostrando el sentir de la calle", indicó el exconsejero del Lugo, que nota que las bases están "más activas que nunca". "Hay un clamor muy popular. Creo que la pelota la va a tener en el tejado un cierto grupo empresarial al que también habrá que presentarle el proyecto . Creo que el accionista minoritario va a ser muy importante, más de lo que ellos piensan", añadió en referencia a Tino Fernández y sus consejeros.

El actual presidente confirmó esta semana que en caso de que se elija nuevo consejo optará a la reelección. En este sentido, Otero está convencido de poder vencerle. "Si no contara con que podemos llegar a presidir el consejo de administración, no tendría mucho sentido por mi parte dar ese paso", anunció el candidato, que prefiere no detallar por ahora su plan. "Ya me gustaría hablar de proyecto. No es el momento. Es un proyecto totalmente cerrado y muy ilusionante. Yo voy a ser uno de los candidatos, seguro", recalcó exlíder de las peñas, que acudió al notario acompañado del abogado Rafael Losada.

Reconoció que el economista Ransés Pérez Boga le está "echando una mano en los temas económicos", aunque no confirmó si formará parte de su equipo de aspirantes al consejo, que está "totalmente cerrado" e inicialmente está compuesto por "seis personas". "No hay una cara conocida en el mundo del fútbol, pero sí los mejores profesionales posibles", avanzó Otero.