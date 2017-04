El Estado rebaja la inversión en obra pública en Galicia a mínimos históricos

En pleno debate sobre la partida que el Estado ha consignado a Galicia en los Presupuestos Generales del Estado -aceptada por el PP gallego y criticada por toda la oposición- , el informe que publica cada tres meses la Federación gallega de la construcción sobre las inversiones en obra pública que las distintas administraciones realizan en la comunidad no hace más que ahondar en la herida. Entre enero y marzo las licitaciones del Estado en Galicia se desplomaron un 97% al pasar de los 294 millones del primer trimestre de 2016 a los 7,7 del mismo periodo de 2017.



Los constructores gallegos subrayan "la considerable disminución" de la inversión del Gobierno central en la comunidad que se coloca "en mínimos históricos". Y comparan los 7,7 millones de los primeros tres meses de este año con los 112 de 2013; los 356 de 2014; los 170 de 2015 o los 294 de 2016.



No recuerdan, reconocen, la última vez que el Estado había destinado una cantidad tan exigua a la comunidad. Es más, resaltan que siempre había sido la administración que mayor inversión realizaba. En este caso ha caído hasta la cuarta posición, superada por la Xunta, los ayuntamientos y las diputaciones y casi por las universidades.



La causa principal del desplome hay que buscarla en que en el primer trimestre de este año el Gobierno de Rajoy aún no tenía los presupuestos aprobados.



En cuanto a las obras que licitó el Ejecutivo central entre enero y marzo, por entidad económica, sobresale la de punta Langosteira, presupuestada por la Autoridad Portuaria de A Coruña en 1,81 millones. También destaca la rehabilitación del claustro hospedería del monasterio de Santa María de Melón y la de la antigua comandancia militar de obras en A Coruña, en las que Fomento tiene previsto invertir 1,3 millones.



Tras el tijeretazo de la inversión estatal, el primer trimestre del año lo salvaron la Xunta y los ayuntamientos. El Gobierno autonómico lideró la licitación de obra pública en este periodo con 34,3 millones, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, los concellos incrementaron la partida un 74% al pasar de 11 millones a 19,1. Los organismos dependientes de la Xunta que más invirtieron fueron la Axencia Galega de Infraestruturas, con casi 12 millones y 25 obras, que licitó el 34% del total; el Instituto Galego da Vivienda e Solo (6 millones) y la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (3,4 millones).



De las 246 obras licitadas por la Xunta, la Federación Gallega de la Construcción destaca los 4 millones de presupuesto para elaborar el proyecto para construir una estación depuradora de aguas residuales en la Plisan, los 3,2 millones para la primera fase de las obras de rehabilitación del antiguo hospital de Vigo como futura Ciudad de la Justicia y los casi 3 millones para el centro de salud de Gondomar.



En el caso de los concellos, la federación destaca la evolución "desigual" de sus inversiones en obra pública. "Si bien en su conjunto han incrementado la licitación en más de un 74%, existen ayuntamientos cuya licitación es mínima o nula", reconoce. Por ejemplo, el Ayuntamiento de A Coruña incrementó la partida en un 6.210% (de 37.000 euros a 2,3 millones) debido a que hace un año no tenía aprobados sus presupuestos. Por su parte, el de Lugo -en la misma situación de retraso de sus cuentas- subió su inversión un 2.092% (de 26.000 euros a 582.000 euros).



Al igual que el Estado, las diputaciones y las universidades también bajaron su inversión en obra pública en el primer trimestre. Pero al ser partidas más bajas, casi no afectaron al cómputo global,



En el caso de las primeras, la caída fue de un 55% (de 19,9 millones a 8,8). El aumento es significativo en la de Lugo, de 30.000 euros a 4,7 millones, debido a dos obras en centros de atención a personas mayores de Meira y Navia de Suarna). En la Diputación de A Coruña cayó un 85%, hasta 2,6 millones; y en la de Ourense, un 26,5%, hasta 1,4. La federación no dispone del dato de 2017 de Pontevedra. Las inversiones de las universidades bajaron un 4,8% hasta los 6,8 millones.



En total, la licitación de obra pública de todas las administraciones durante el primer trimestre de este año se desplomó un 78%, debido al recorte del Estado.



Por provincias, A Coruña, Lugo y Ourense experimentaron bajadas "alarmantes" para los constructores, mientras que Pontevedra se vio impulsada por la inversión de la Xunta. A Pontevedra le correspondieron 30,2 millones, a A Coruña 29,9; a Lugo 10,7 y a Ourense 6. La inversión por habitante de enero a marzo fue de 32 euros en la primera; 26 en la segunda; 31 en la tercera y 19 en la cuarta.