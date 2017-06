El paro de examinadores de la DGT provoca la suspensión de 400 pruebas prácticas

En plena temporada alta, con un aumento de la demanda de los aspirantes a sacarse el carné de conducir, los examinadores de Tráfico han convocado una nueva jornada de huelga. El paro en Galicia, secundado por 39 de los 43 examinadores, provocó la suspensión de unas 400 pruebas de circulación.

La delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Vanesa Fernández, informó ayer de que en la comunidad gallega trabajaron solo cuatro examinadores; tres en la provincia de Pontevedra y uno en la de A Coruña. La jornada, según dijo, transcurrió "sin incidencias", aunque hubo usuarios presentaron "reclamaciones" en las jefaturas de Tráfico. "Entendemos que todo el que se vea afectado tiene todo el derecho a ponerlo por escrito". Asextra inició el pasado día 2 la huelga con una única jornada inicial para "dar dos semanas de margen" a la DGT para "recapacitar y buscar una solución".

Tras una reunión la semana pasada convocada por Tráfico para trasladarles que el Gobierno no acepta la subida del complemento específico que reclaman los examinadores, desde este 19 de junio comienzan una huelga que se desarrollará los lunes, martes y miércoles hasta el 31 de julio.

"Examinamos dos días a la semana -jueves y viernes- por responsabilidad", destacó Vanesa Fernández, para añadir que "mucha gente" necesita el carné de conducir "para un puesto de trabajo". No obstante, los convocantes advierten de que "si la DGT decide seguir en sus trece y no hace caso" optarán por "endurecer" las movilizaciones y "después de agosto" para convertir en indefinida la huelga. La delegada de Asextra en Galicia reiteró que demandan ese incremento en el salario -del complemento específico- "por una cuestión de dignificación del puesto de trabajo". "Es una reivindicación justa que la DGT reconoció en sede parlamentaria", según ha recordado, para lamentar que posteriormente en una reunión con el comité de huelga les transmitieron que el Gobierno "dijo que no". "En política lo que no son cuentas son cuentos", lamentó.

En toda España, según apunta CSIF en un comunicado, más del 90% de los examinadores de la DGT secunda la segunda jornada de huelga convocada por la Asociación de Examinadores de Tráfico con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.