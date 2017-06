Villares niega que existan diferencias con los alcaldes de las mareas

El portavoz de En Marea, Luís Villares, descartó ayer que haya una posición "distante" entre él y los alcaldes de los "buques insignia" de En Marea en los municipios gobernados por ese movimiento político en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela. Sobre su ausencia en el acto con el que el domingo esos tres alcaldes -el coruñés Xulio Ferreiro, el compostelano Martiño Noriega y el ferrolano Jorge Suárez- celebraron el ecuador de su mandato municipal, Villares, insistió en que su ausencia no tuvo que ver con discrepancias políticas. Aclaró que no asistió simplemente por "compromisos personales previos a los que no podía faltar". En este sentido, matizó que "no es un plantón en absoluto" porque los motivos personales son la "única explicación" para no haber acudido a esa reunión, organizada por la formación Compostela Aberta.

Villares destacó que no hay "ninguna posición distante", y que tampoco la habrá de cara al plenario que En Marea prevé celebrar el próximo día 15 de julio en la capital gallega, el primero después de la conformación de la coordinadora del partido, que provocó discrepancias internas. De este modo, incidió en que "el espacio político" es "compartido a todos los niveles" tanto en los ayuntamientos como en el Parlamento, y por lo tanto de aquí al 15 de julio "vamos a ver lo que vimos que el proyecto de En Marea nació para quedarse". "La apuesta de ayer y la de cada día es reforzar ese discurso; vinimos para quedarnos" proclamó el portavoz de En Marea, plegándose al mensaje de Noriega del domingo.

Para Villares, no solo "hay un respaldo unánime" a los gobiernos locales, sino que también las mareas de los lugares donde gobiernan, "son los buques insignia" de la formación y la mejor representación "de lo que somos capaces de hacer". "Al principio pudo haber desconfianza de la gente respecto al movimiento de ruptura pero estamos demostrando que podemos hacerlo todo y con escasez de medios porque además los ayuntamientos siguen padeciendo el estrangulamiento cómplice del Estado impidiendo proyectos de las mareas ciudadanas como la municipalización de servicios", añadió.