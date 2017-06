Casi cuatro de cada diez viviendas en Galicia carecen de seguro del hogar

Comprar una vivienda supone un elevado desembolso de dinero. Tanto es así, que los gallegos necesitan por lo menos siete años íntegros de sueldo para tener un inmueble en propiedad, que de media supera los 100.000 euros para un piso tipo de 90 metros cuadrados. Pero una vez hecha esa inversión pueden surgir incidencias que supongan más costes, ya sean simples incidencias domésticas menores como goteras o rotura de ventanas, o más graves como robos o incendios.

Tener un problema en casa es algo demasiado común y según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), cada hora se producen 815 incidencias en hogares españoles, lo que supone un coste para las aseguradoras de 274.910 euros. Pero eso no quiere decir que todas las viviendas cuenten con seguro. Galicia es la segunda comunidad con menos hogares asegurados y casi cuatro de cada diez no lo tienen. Solo el 64,10% están protegidas contra daños, diez puntos menos que el 74,7% de la media nacional y el segundo porcentaje más bajo de toda España, solo por delante del 62,7% de Canarias, según un estudio del comparador de seguros Rastreator.com. Y eso que el 86,2% de los gallegos considera arriesgado no tener asegurada su vivienda, una de las cifras más elevadas junto con Extremadura y Murcia, donde casi nueve de cada diez habitantes también son conscientes de los riesgos que se asumen al no contratar un seguro de hogar.

Por otra parte, un tercio de los gallegos cree que el seguro de hogar no debería ser obligatorio, a diferencia de los vascos, ya que casi ocho de cada diez opinan que el seguro tendría que imponerse y no solo por obligación hipotecaria.

Los siniestros de agua y cristales son los más frecuentes aunque menos costosos. De todas formas, solo las goteras supusieron en 2014 una factura anual de 704 millones de euros para las aseguradoras, algo más de 1,9 millones de euros diarios. En este sentido, averías, daños y reparaciones son los siniestros por los que más han tenido que reclamar los asegurados a sus compañías, al representar un 63,4% del total. Robos y vandalismo concentran la quinta parte de las denuncias y los incendios, los siniestros más caros con 1.500 euros de media, casi el 13%.

Por otra parte, la recuperación inmobiliaria en Galicia se debe a la vivienda usada, que supone ya más del 70% de las ventas en Galicia. En el primer trimestre del año se vendieron más de 3.500 inmuebles en la comunidad, de los que más de 2.800 eran de segunda mano. Por eso, ha crecido el gasto de las familias en la reforma del hogar en un 5% en el último año en España, según los datos de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac).

En el caso de Galicia el incremento ha sido del 2%, al pasar de los 785 euros de media invertidos por cada hogar en reformas en 2015 a los 802 del año pasado. La comunidad se coloca en el noveno puesto de una lista que encabezan Castilla y León y Baleares con más de 1.000 euros pero cerca de los 820 de la media nacional.